Impfstoff nur für reiche Länder

Steve Parsons/Pool via AP Die Interessen des globalen Nordens im Blick: G-7-Gesundheitsminister am Freitag in Oxford

Die G-7-Staaten wollen zur Abwehr künftiger Pandemien enger zusammenarbeiten. »Wir müssen sicherstellen, dass wir im Inland besser auf zukünftige Bedrohungen der Gesundheitssicherheit vorbereitet sind und dass wir die diesbezüglichen Bemühungen anderer Länder unterstützen und daraus lernen«, betonten die Gesundheitsminister der elitären Staatengruppe am Freitag zum Abschluss ihrer zweitägigen Beratungen in Oxford. Der deutsche Minister Jens Spahn (CDU) sagte: »Die Pandemie bewältigen wir nur gemeinsam, nicht im nationalen Alleingang. Das ist das Signal unseres G-7-Gesundheitsministertreffens.«

Spahn kündigte an, es sollten Strukturen aufgebaut werden, mit denen eine schnellere und effektivere Reaktion möglich ist. »Durch gemeinsame Anstrengungen von Staaten, Wissenschaft und Industrie soll es im Falle einer nächsten Pandemie gelingen, dass bereits nach 100 Tagen erstens bezahlbare Tests breit verfügbar sind«, sagte der Politiker. In diesem Zeitraum sollte zudem die Impfstoffproduktion starten sowie Studien für Medikamente beginnen. Die Ressortchefs betonten in ihrer Abschlusserklärung die wichtige Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Es müsse sichergestellt werden, dass die WHO für die neuen Herausforderungen gerüstet ist, aber auch »nachhaltig und vorhersehbar« finanziert wird.

Am Freitag appellierte die WHO u. a. an die BRD, die versprochene Spende von Impfdosen für arme Länder vorzuziehen. Berlin hat die Abgabe von 30 Millionen Dosen bis Ende des Jahres in Aussicht gestellt. Nötig sei der Impfstoff in ärmeren Ländern aber in den nächsten drei Monaten, so die Organisation. Weltweit seien bislang rund zwei Milliarden Impfstoffdosen eingesetzt worden, 75 Prozent davon in nur zehn Ländern. Reiche Länder hätten separate Verträge mit Impfstoffherstellern gemacht und einen Großteil der Produktion aufgekauft. Während diese Staaten gesunde jüngere Menschen impfen, wartet in ärmeren Ländern selbst das Pflegepersonal vielerorts noch auf den lebensrettenden Impfstoff, kritisierte die WHO. (dpa/jW)