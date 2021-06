Nachschlag: Ehrlichkeit ist so wichtig

imago images/Political-Moments Eskaliert nicht nur verbal: CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen (Berlin, 30.9.2020)

Rhetorische Eskalation bringe nichts, entgegnet Norbert Röttgen (CDU) auf die Frage, ob Putin ein Diktator sei. Und er legt sogleich los: Nawalny sei auf Anordnung des Kremls vergiftet worden und werde jetzt »in einem russischen Straflager gefoltert«. »Ungezählte Menschen« seien in Gefängnissen, weil sie ihre Meinung gesagt haben. Es gebe russische Militärinterventionen in der Ukraine, Moldau, Syrien und Libyen. Dass auch westliche Staaten ihre Interessen in anderen Ländern militärisch verteidigen, verschweigt der Chef des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Statt dessen betont er, wie wichtig es im Dialog mit Russland sei, auch das »Unangenehme« anzusprechen. Und westliche Thinktanks zu Wort kommen zu lassen. Dass Russland sich im Petersburger Wirtschaftsforum die Gesprächspartner aussucht und »Nichtregierungsorganisationen« wie das »Zentrum für die liberale Moderne«, das ein Moratorium für Nord Stream 2 fordert, »kriminalisiert«, sei nicht zu akzeptieren. Röttgen geht es nicht um rhetorische Eskalation, sondern um tatsächliche. (sk)