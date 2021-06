Stadtrat Chemnitz untersagt unangekündigte Kontrollbesuche

imago/Jörn Haufe

Der Sächsische Flüchtlingsrat (SFR) berichtete am Donnerstag, dass der Stadtrat Chemnitz unangekündigte Kontrollbesuche bei Geflüchteten untersagt hat:

Am Mittwoch änderte der Stadtrat Chemnitz auf Antrag der Linken die Unterbringungssatzung der Stadt: Wohnungsdurchsuchungen in Gewährleistungswohnungen und Gemeinschaftsunterkünften sind künftig untersagt. Damit wurde nun endlich auf jahrelange Kritik reagiert. Gerade der SFR hatte immer wieder Beschwerden von Geflüchteten aus Chemnitz erhalten: Mitarbeiter*innen des Sozialamts würden plötzlich in ihren privaten Wohnraum – in Gewährleistungswohnungen wie Gemeinschaftsunterkünften – eindringen. Das Vorgehen des Sozialamts führte zu zahlreichen Konflikten. Nicht zuletzt die bis Ende 2020 beim SFR tätigen Chemnitzer Sozialarbeiter*innen erfuhren immer wieder von Wohnungsdurchsuchungen. Zahlreiche Gespräche ergaben keine Klärung, schlussendlich wurde der SFR als Träger der Geflüchtetensozialarbeit vom Sozialamt herausgekegelt. In einer Rede am 3. Dezember 2020 erhielt der Verein die Chance, im Chemnitzer Stadtrat seine Perspektive darzulegen. (…)

Über Jahre hinweg durften Mitarbeiter*innen des Sozialamts Chemnitz ohne Ankündigung Kontrollbesuche in Gewährleistungswohnungen und Gemeinschaftsunterkünften von Geflüchteten durchführen. Ebenso lange hat der SFR diese Methode als verfassungswidrig kritisiert.(...)

Das Bündnis Stop G 7 / No to NATO rief am Mittwoch zu einer Kundgebung am 12. Juni 2021 auf dem Odeons­platz in München auf:

Vom 11. bis 13. Juni 2021 treffen sich die Staats- und Regierungschefs der reichsten und mächtigsten Staaten zum G-7-Gipfel in der Carbis Bay im südenglischen Cornwall und am 14. Juni zum NATO-Gipfel in Brüssel. Sie erheben den Anspruch, über die Geschicke der gesamten Menschheit zu entscheiden. Die Politik der G 7 steht jedoch für eine Weltwirtschaftspolitik, die sich ausschließlich an den Profitinteressen internationaler Finanzanleger und Konzerne ausrichtet. Sie beruht auf einer ungerechten Welthandelspolitik und der weltweiten Ausbeutung von Mensch und Natur. Die G-7- und NATO-Staaten tragen die Hauptverantwortung für Hunger und Armut auf der Welt. (…)

Die Kluft zwischen dem Reichtum einer kleinen Minderheit und der Armut von Milliarden Menschen weltweit wird immer größer. Die Coronapandemie verschärft dieses Problem. (…)

Die NATO- und G-7- Staaten gehören gleichzeitig zu den größten Umwelt- und Klimazerstörern. (...) Deutschland als stärkste Wirtschaftsmacht Europas spielt ganz vorne mit in der Liga der Globalplayer bei der Durchsetzung der eigenen Wirtschafts- und Machtinteressen. (…)

Wenn sich die Gruppe der sieben und die NATO-Staaten im Juni treffen, erheben wir unsere Stimme und gehen auf die Straße gegen ihr System, das unsere Lebensgrundlagen zerstört. Die Patente für Impfstoffe müssen freigegeben werden. Verteilungsgerechtigkeit statt Schutz der Pharmakonzerne. Gegen Krieg und militärische Aufrüstung, für weltweite soziale Gerechtigkeit, für Solidarität mit denen, die vor Krieg, Hunger und der Zerstörung ihrer Heimatländer fliehen und für eine Wende hin zu einem demokratischen, sozialen und ökologischen Fortschritt, der auch das Klima rettet.

https://www.antisiko.de/g7