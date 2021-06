Vermehrt Coronafälle in Afghanistan

Kabul. Inmitten einer dritten Welle der Coronapandemie steigen die Neuinfektionen in Afghanistan stark an. Das geht aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Gesundheitsministeriums in der Hauptstadt Kabul hervor. Wurden vor rund 20 Tagen noch 200 tägliche Neuinfektionen registriert, so waren es am Mittwoch bereits mehr als 1.500. Lokale Medien berichteten von Engpässen in Krankenhäusern bei der Versorgung, bei Sauerstoff und Betten für Patienten. (dpa/jW)