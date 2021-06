Iran: Einigung mit USA »noch weit entfernt«

Teheran. Der Iran hat mit Blick auf eine baldige Einigung im Atomstreit mit den USA vor voreiligen positiven Meldungen gewarnt. »Wir sind uns zwar näher gekommen, aber von einer Einigung sind wir noch weit entfernt«, sagte Vizeaußenminister Abbas Araghchi laut iranischen Medien am Donnerstag. Daher wolle er auch Spekulationen, dass die Atomverhandlungen in Wien nächste Woche in die finale Runde gingen, nicht bestätigen. Vorher müssten die USA und andere Vertragspartner laut Araghchi noch »einige schwierige Entscheidungen« treffen. Auch der finale Entschluss des Irans werde definitiv nicht in Wien, sondern in Teheran fallen, so der Vizeminister Irans und Delegationsleiter in Wien. (dpa/jW)