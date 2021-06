»Kein ›Schöner Wohnen‹ für Linksautonome«

Jürgen Ritter/imago images Das ehemalige Sporthotel Hohenschönhausen wird als möglicher Standort des sozialen Zentrums Anton-Saefkow-Haus erwogen (Berlin 15.5.2019)

Ihr Basisverein Kollektiv e. V. hat sich in Berlin gegründet, um aus Quartieren »lebendige Kollektive« zu machen. Wo kommen Sie politisch her?

Der Kern kommt eher aus autonomen politischen Zusammenhängen. Einige von uns machen schon seit vielen Jahren mehr oder weniger erfolgreich Politik. Bei uns sind Leute aus Antifa-Kontexten, klassische Kommunisten und Leute aus Hausprojekten wie der Rigaer- oder Liebigstraße. Wir haben unsere Arbeit in den vergangenen Jahren gemeinsam analysiert und sind dabei übereingekommen, dass vieles falsch gelaufen ist. Es muss in Berlin neue Impulse geben.

Was ist das Ziel Ihres Vereins?

Das Ziel ist langfristig eine gerechtere und demokratischere Gesellschaft. Um es zu erreichen, arbeiten wir an verschiedenen Projekten. Eines davon ist das soziale Zentrum Anton-Saefkow-Haus. Wir stellen fest, dass in Berlin eine solche Basis für kollektives Zusammenleben und politische Agitation fehlt. Ein solches Zentrum wäre eine Möglichkeit, genau das zu leisten.

Wo könnte dieses Zentrum liegen?

Wir suchen außerhalb des die Innenstadt umkreisenden S-Bahn-Rings. Wir stellen fest, dass Innenstadtviertel wie Kreuzberg oder Friedrichshain in der Stadtentwicklung immer stärker gentrifiziert werden. Sie verkommen zunehmend zu einer Kulisse für Touristen. Ein Großteil der Sozialwohnungen liegt in Berliner Randbezirken wie Lichtenberg oder Marzahn. Ärmere Bewohner der Innenstadt können sich die Mieten nicht mehr leisten und werden an den Stadtrand gedrängt. Wir wollen Politik für und mit diesen Menschen machen. Daher macht es nur Sinn, ein solches Zentrum in Marzahn, Lichtenberg und ähnlichen Bezirken zu planen.

Gibt es dort denn schon eine Verankerung?

Wir haben noch nicht die Verankerung, die wir uns wünschen. Das versuchen wir aber zu erreichen und sind auf der Suche nach Wohnungen in diesen Bezirken. Wir renovieren ein Lokal, werden voraussichtlich Ende Juli in der Weitlingstraße 97 in Berlin-Lichtenberg den Laden »Wostok« eröffnen. Über das Angebot dort treten wir mit der Nachbarschaft in Kontakt. Im »Wostok« sollen Veranstaltungen stattfinden, es soll Ausgangspunkt für unsere politische Arbeit werden. Wir werden dort überprüfen, ob sich unsere jetzigen Vorstellungen praktisch umsetzen lassen.

Sollen Anwohner des Hauses, das den Namen des kommunistischen Widerstandskämpfers Anton Saefkow tragen soll, das Zentrum mitgestalten können?

Auf jeden Fall. Wir möchten kein Hausprojekt wie in der Rigaer Straße schaffen, wo es keine Anbindung an die Nachbarschaft gibt. Wir wollen kein »Schöner Wohnen« für Linksautonome. Wir orientieren uns an Genossinnen und Genossen in Italien und Spanien. Dort haben soziale Zentren eine starke Verwurzelung in der Nachbarschaft, sind politisch-soziale Orte, die der Nachbarschaft gehören.

Wie wollen Sie der Gefahr einer Verinselung in der Nachbarschaft begegnen?

Wir wollen von Anfang an offen arbeiten, das Viertel mit einbinden. Daran misst sich natürlich der Erfolg unseres Projekts. In den geplanten Wohnbereich sollen nicht nur Aktivisten, sondern auch Leute aus der Gegend einziehen können. Das ist ein zentraler Punkt. Mit solidarischer Miete soll es beispielsweise auch für Beziehende von Hartz-IV möglich sein, in dem Haus zu wohnen.

Auf der Internetseite des Vereins scheinen mit dem ehemaligen Sporthotel Hohenschönhausen als möglichem Standort des Hauses sehr ambitionierte Pläne durch. Wie möchten Sie ein solches Projekt finanziell stemmen?

Die Finanzierung ist wie der Kontakt zur Nachbarschaft ein zentraler Bestandteil des Projekts. Die Vorfinanzierung besteht hauptsächlich aus Spenden, Krediten und Privatgeld. Wir sind außerdem mit dem Miethaussyndikat in Kontakt. Es geht auch um eine ökonomische Perspektive für die Bewegung, was ein dritter wesentlicher Bestandteil des Projekts sein soll. Einige Bereiche sollen sich später finanziell auch selber tragen können, wie ein Café oder Restaurant. Das Zentrum soll finanziell unabhängig sein. Wir nehmen Spenden an, wollen aber nicht zum Steigbügelhalter für beispielsweise Die Linke werden.