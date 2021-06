New York: 15.000 Kameras mit Gesichtserkennung

New York. Die New Yorker Polizei nutzt nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International mehr als 15.000 Kameras mit Gesichtserkennung. »Dieses weitläufige Netzwerk von Kameras kann von der Polizei zur invasiven Gesichtserkennung verwendet werden und läuft Gefahr, New York in eine orwellsche Überwachungsstadt zu verwandeln«, wurde Amnesty-Experte Matt Mahmoudi in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. Man sei dadurch niemals anonym, ob man an einer Demonstration teilnehme, durch ein bestimmtes Viertel laufe oder nur einkaufe. (dpa/jW)