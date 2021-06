Rundfunk im Visier

Nicolas Armer/dpa Das aktuelle FDP-Konzept weist Ähnlichkeiten zur »Grundfunk«-Idee der AfD auf

Die Freien Demokraten ziehen mit der Forderung in den Wahlkampf, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) zu beschränken. Das hatte der Bundesparteitag der FDP (14.–16. Mai) beschlossen, entgegen dem Willen der Parteiführung. »Der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht eine Auftrags- und Strukturreform«, heißt es in einem Änderungsantrag für das Wahlprogramm, den der FDP-Parteitag mit knapper Mehrheit angenommen hatte. Man wolle einen »moderneren und schlankeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich primär auf Nachrichten, Kultur, politische Bildung und Dokumentation konzentrieren« solle. Ergebnis der »Reform« solle ein abgesenkter Rundfunkbeitrag sein. FDP-Generalsekretär Volker Wissing hatte an die Delegierten appelliert, den Antrag abzulehnen – vergeblich; mit 185 zu 179 Stimmen wurde er angenommen.

Bestürzt über den Beschluss zeigte sich der Deutschen Journalistenverband (DJV). Dessen Vorsitzender, Frank Überall, sagte: »Eine Reduzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf ein Nischenangebot ist verfassungswidrig«. Mit dem Beschluss nehme die FDP Platz auf der Bank der Rundfunkgegner aus AfD und Teilen der Union. Die Rundfunkpolitik sei außerdem bei den Bundesländern angesiedelt: »Der Bundestag ist nicht zuständig«. Deshalb sei es nur ein »populistischer Beitrag« in einer emotional aufgeheizten Debatte.

Die nun beschlossene Position ist allerdings nicht neu. Schon im Jahr 2016 vertrat die FDP in Bayern dieselbe Auffassung. In einem Vier-Punkte-Konzept forderten sie damals, der ÖRR solle sich auf seinen »Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrag« beschränken. Er solle keine Inhalte anbieten, die von privaten Anstalten produziert würden. Auf diese Weise wollte man damals schon die Rundfunkbeiträge senken.

Auf eine Position hat man nun allerdings verzichtet: Die FDP Bayern hatte damals gefordert, auf langfristige Sicht den Rundfunkbeitrag komplett zu streichen. Statt dessen sollte der ÖRR auschließlich aus den Haushalten von Bund und Ländern finanziert werden. Das war eine Forderung, die in den vergangenen Jahren auch von der AfD propagiert wurde. Im Programmentwurf der AfD aus dem Jahre 2016 hieß es: »Die staatliche Informationsversorgung wird durch einen steuerfinanzierten Rundfunk mit zwei Rundfunksendern und zwei Fernsehsendern geleistet«. Schon damals wunderten sich Journalisten, wie mit dieser Forderung die vielgescholtene Staatsnähe des ÖRR abgebaut werden solle. Aber im Handelsblatt wurde festgestellt: »Die FDP kann sich sogar teilweise damit anfreunden«.

Auch das aktuelle FDP-Konzept weist Ähnlichkeiten zum »Grundfunk«-Konzept der AfD auf. Beide sehen vor, dass das ÖRR-Angebot regionalisiert werden soll. Die gesamte Bundesrepublik soll dagegen nicht mehr mit dem Doppelangebot von ARD und ZDF versorgt werden, sondern nur noch von einem Rundfunkangebot. Und beide Parteien sprechen sich dafür aus, zu privatisieren, was nicht mehr zwingend in Staatshand sein muss: Bei der FDP ist es das ZDF, bei der AfD alle Sender außer: Deutsche Welle, den Angeboten der Länder und eines einzigen deutschlandweiten Senders.

Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem vierten Rundfunkurteil von 1986 festgelegt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse eine mediale Grundversorgung im gesamten Land sicherstellen, mit gewissen inhaltlichen Standards und Meinungsvielfalt. Die FDP will ihn also nun beschränken auf die Bereiche: Bildung, Information, Beratung und Kultur. Unterhaltung solle künftig auch nur noch »vornehmlich der Vermittlung von Bildung, Information, Kultur und Beratung dienen«. Spitzensport solle explizit nicht mehr übertragen werden.