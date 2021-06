Journalismus an der Kette

Maurizio Gambarini/dpa Demonstration für Pressefreiheit vor der türkischen Botschaft in Berlin (3.5.2017)

Von Pressefreiheit kann in der Türkei schon lange nicht mehr die Rede sein. 95 Prozent der Medien befinden sich unter Kontrolle der islamistischen Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan und ihrer Verbündeten, der faschistischen MHP. Dutzende Journalisten – vor allem Mitarbeiter linker und kurdischer Medien sowie die vom Verbündeten Erdogans zu seinem erbitterten Feind gewendeten Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen – sitzen wegen haarsträubenden Terrorismusvorwürfen im Gefängnis. Mit neuen Regularien soll nun der Anpassungsdruck auf die verbliebenen, von der Regierungsallianz unabhängigen Medienschaffenden weiter erhöht werden.

So wurden Mitte Mai im türkischen Amtsblatt neue Regeln zur Vergabe von Presseausweisen bekanntgegeben, mit denen die Regierung vorgeblich gegen »Propaganda für Terrorismus und Gewalt« vorgehen will. Journalisten dürften keine Inhalte mehr veröffentlichen, die die Bekämpfung von Straftaten ineffektiv machen, heißt es in der Verordnung. Damit ließe sich kritische Berichterstattung über die Arbeit von Polizei und Justizbehörden leicht unterbinden. Der Willkür Tür und Tor geöffnet wird durch die Formulierung, wonach Journalisten nichts tun dürfen, was einen »Schatten auf das Ansehen des Berufs« werfe und dessen »Ehre« schade. Die Einhaltung dieser Regeln soll von einer staatlichen Kommission überwacht werden, die die Presseausweise auch wieder entziehen kann.

Presseausweise werden in der Türkei anders als etwa in Deutschland nicht durch Gewerkschaften und Berufsverbände, sondern von einer dem Staatspräsidenten unterstellten Behörde vergeben. Die neuen Regularien zeigten, dass der »Palast« – gemeint ist Erdogans Regierung – ihm nicht genehmen Medienschaffenden kurzerhand den Journalistenstatus entziehen wolle, kritisierte die Mediengewerkschaft Basin-Is im linksgerichteten Gewerkschaftsbund DISK. Sie fordert, dass nicht der Staat, sondern Journalistenverbünde bestimmen sollten, wer als Journalist zu gelten habe. »Meiner Meinung nach sind die neuen Regeln einfach anwendbar auf jede Art von kritischer Berichterstattung«, meinte Süleyman Irvan, Professor für neue Medien und Journalismus an der Istanbuler Üsküdar-Universität vergangene Woche gegenüber dpa.

Irvan hofft, dass die Neuregelung vor Gericht keinen Bestand haben wird. Tatsächlich hatte die Regierung damit erst auf eine Gerichtsentscheidung vom April reagiert, in der die Richter die Willkür der Vergabestelle für Presseakkreditierungen kritisiert hatten. Nach Angaben von Irvan wurden seit der letzten Änderung der Regeln im Jahr 2018 die Akkreditierungen von 1.238 Journalisten annulliert, und bei 1.372 Medienschaffenden wurde die Erneuerung der Presseausweise verweigert. Hintergrund dürfte das Ansinnen der Regierung sein, angesichts von Brüchen im herrschenden Block und Parteineugründungen durch AKP- und MHP-Dissidenten nach linken und kurdischen Journalisten nun auch bürgerliche Pressevertreter an die Kette zu legen, die diesen rechten Oppositionsparteien nahestehen.

Wo unabhängige Medien ausgeschaltet sind und kritische Journalisten ins Gefängnis gesteckt oder ins Exil gejagt werden, öffnet sich Raum für alternative Wahrheitsverkünder. So ist es kein bekannter Enthüllungsjournalist oder Moderator, sondern ein berüchtigter Mafiaboss und Faschist, der kürzlich zum neuen Medienstar der Türkei aufgestiegen ist. Der einstige Erdogan-Vertraute Sedat Peker hatte sich mit seinem früheren Schutzpatron, Innenminister Süleyman Soylu, im Streit um Pfründe überworfen und ins Exil in Dubai abgesetzt. Von dort packt der Pate seit Anfang Mai über seinen Youtube-Kanal über die Verbindungen von Staat und Mafia – den »tiefen Staat« –, über die Verwicklungen von Spitzenpolitikern in politische Morde, Korruption und Drogenhandel aus. Die Videos des leger mit aufgeknöpftem Hemd und Goldkettchen vor der Kamera sitzenden 50jährigen Gangsters, der seine Anklage an die Herrschenden mit intimer Kenntnis, Witz und Emotion vorträgt, wurden bereits viele Millionen Mal angeklickt.