ZDF, 2002 Universal Studios Marcus (Nicholas Hoult) und seine Mutter Fiona (Toni Collette) singen hingebungsvoll, wenn auch nicht immer richtig: »About a Boy oder …«

Landgasthäuser

Himmelbrot und Klostertascherl

Dieser Film berichtet von unterschiedlichen Traditionen zum Fronleichnamstag am Donnerstag, die auch mit kulinarischen Spezialitäten verbunden sind – so zum Beispiel mit dem Himmelsbrot in Oberndorf. Dabei übergibt der Kommandant der ansässigen Schiffergarde den Fluten der Salzach einen Kranz mit geweihten Hostien und bittet so darum, dass die Stadt von Hochwasser und Unfällen verschont bleiben möge. Hat’s geholfen? Mal so, mal so. Jedenfalls gibt es Himmelbrot und Klostertascherl, Schweinefilet mit Spargel und Windbeutel mit Vanilleeis.

BR, 19.00 Uhr

Re: Das Attentat von Nizza

Leben nach dem Anschlag

Wie lebt man nach einem Terroranschlag weiter? 2016 verlor der Berliner Lehrer Fouad Zaim auf einer Klassenfahrt eine Kollegin und zwei Schülerinnen beim Attentat von Nizza. Insgesamt starben 87 Menschen, 434 wurden verletzt. Nun kehrt Fouad Zaim an den Ort des Schreckens zurück. Was wird heute für die Opfer getan? Und was gegen den Terror und seine Ursachen? D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

About a Boy oder: Der Tag der toten Ente

Der gutsituierte Londoner Junggeselle Will ist gern allein. Längerfristige Bindungen sind unerwünscht. Doch die Begegnung mit dem verunsicherten Teenager Marcus verändert Wills Leben. Tragikomödie mit Hugh Grant. GB 2002.

ZDF Neo, 20.15 Uhr

Ich bin Milan

Vom Kampf, ein Sohn zu sein

Der 18jährige Milan will sich geschlechtlich verändern: Brüste weg, Gebärmutter raus, Penis ran. Der Kampftanz Capoeira gibt ihm und seinem Körper neues Selbstbewusstsein. Reporter Nico Schmolke begleitet Milan und seine Mutter Sabrina bis in den Aufwachraum nach der Gebärmutter-OP oder beim Reden über das Ritzen an Bauch und Armen. Wie nimmt ein Trans-Jugendlicher den Kampf um seine Identität auf? Und wie gelingt es Eltern, diesen Kampf zu unterstützen? D 2020.

MDR, 22.40 Uhr

Spion zwischen zwei Fronten

Im Gefängnis von Jersey wittert der Safeknacker Eddie seine Chance, als die Deutschen 1940 auf der Insel landen. Er bietet sich dem deutschen Geheimdienst als Spion an und wird mit einem Auftrag nach England geschickt. Schnell wird er zum Doppelagenten. GB/F/D 1966. Mit Starbesetzung: Romy Schneider, Gert Fröbe und Yul Brynner.

HR, 23.15 Uhr

Im Labyrinth der Geschlechter

Frauenfiguren der Händel-Zeit

Schon in der barocken Oper der Händel-Zeit wurden die Geschlechterrollen spielerisch transzendiert. Frauen sangen Männer- und Frauenrollen, Kastraten ebenso. Drei Stars der Alte-Musik-Szene interpretieren bei den Händel-Festspielen 2019 in Halle Arien und Duette. D 2019.

MDR, 23.40 Uhr