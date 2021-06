Nachschlag: Phantasie und Realität

imago/UIG Zeitgenössische Darstellung einer Flucht von Maryland nach Delaware, ca. 1850

Manchmal ist die zehnteilige Serie mit jeweils etwa einstündigen Folgen etwas zu experimentell, was die Stilisierung der Bilder betrifft – Slowmotion hier, kurze Einstellungen mit Videoclipcharakter dort. Aber lässt man sich darauf ein, wird die historische Geschichte des Netzwerks von befreiten und zu befreienden Sklaven im 19. Jahrhundert zu einem umfassenden Panorama des bis in die heutigen Tage existierenden Rassismus in den USA. Regisseur Barry Jenkins stützt sich auf den Roman von Colson Whitehead, der eine Eisenbahn mit unterirdischen Bahnhöfen erfand, mit der aus der Brutalität und Folter der Plantagen entflohen werden konnte. Die Protagonistin Cora reist mit ihrem Mitstreiter Caesar durch verschiedene Staaten – Kopfgeldjäger, Rassisten, »Eugeniker« sind auf ihren Fersen –, bis sie schließlich nach Indiana in eine schwarze Community gelangt. Doch auch das Ankommen dort verläuft nicht ohne Konflikte. (mme)