Heißer Kandidat

Zu jW vom 26.5.: »Miethai frisst Miethai«

Größter Anteilseigner von Vonovia ist Blackrock, ein riesiger US-Konzern, der 2019 einen Umsatz von 14,5 Milliarden Euro geschafft hat. Das ist mehr als das Haushaltsvolumen einer ganzen Nation in der »dritten Welt«. Für diesen Konzern (bzw. seinen deutschen Ableger) hat Friedrich Merz von der Union bis März 2020 als Aufsichtsratsvorsitzender gearbeitet. Ende 2020 hat er seinen ehemaligen Arbeitgeber dann in der Talkshow »Anne Will« als »nachhaltig« gelobt, was zeigt, dass er sich heute noch Blackrock verbunden fühlt. Und dieser Friedrich Merz ist ein heißer Kandidat für einen Ministerposten in einer Regierung mit CDU-Beteiligung. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Max Günther, per E-Mail

Wertvoller Artikel

Zu jW vom 22.5.: »Raus aus der Defensive« und »Verfassungsschutz von unten«

Vielen herzlichen Dank an Professor Martin Kutscha für diese Klarstellung aus »berufenem Munde«, zunächst für die Erinnerung an die historischen Gegebenheiten bei der Entstehung des ursprünglich als vorläufig gedachten Grundgesetzes der BRD, die Zitate aus dem »Ahlener Programm« der CDU von 1947, an die »unrühmliche Rolle ... der Berufsverbotepraxis der siebziger Jahre« und dann noch einmal ausdrücklichen Dank für den Hinweis auf den Exverfassungsrichter Böckenförde und dessen Aussagen: Im System der globalisierten Marktwirtschaft erscheint der einzelne Mensch »statt als Freiheitssubjekt lediglich als Funktionsträger, nach Bedarf und Anforderung auswechselbares Werkzeug. (…) Der Wert und die Verwendbarkeit der Menschen ist an ihre Nützlichkeit, ihren Beitrag zu Produktivität, Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit gebunden; als Humankapital müssen sie billig, flexibel, ständig auf der Höhe der Zeit und rezyklierbar sein, als Person kommen sie nicht ins Blickfeld.« Ja, und die berechtigte Frage: »Ob die eifrig verfassungschützenden Beamten im Bundesinnenministerium den ehemaligen Richter und praktizierenden Katholiken Böckenförde wegen solcher Äußerungen wohl auch als ›Verfassungsfeind‹ abstempeln würden?« Diesen Artikel halte ich für sehr aufhebens- und verbreitenswert.

An dieser Stelle möchte ich (…) anmerken, dass es im Sinne des »vorläufigen« Grundgesetzes von 1949 gewesen wäre, wenn man bei der »Wiedervereinigung« das Grundgesetz überarbeitet hätte und den ehemaligen DDRlern die demokratische Gelegenheit im Sinne des Respektes vor der »Würde des Menschen« gegeben hätte, sich mit ihren Vorstellungen in eine Verfassung für Gesamtdeutschland einzubringen. Dieses Versäumnis, das seinerzeit auch einige der Politiker des Westens und Prominente wie Günter Grass beklagten, scheint bis heute entsprechende Feindbilder zu begünstigen.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

Frischer Wind nötig

Zu jW vom 31.5.: »Er kandidiert«

Der Beitrag befasst sich mit der Person des Bundespräsidenten und dem Zeitpunkt der Kandidatur. Schon balzen die Parteivorderen um diesen lukrativen Job und damit um politische Einflussnahme. Es wäre aber dringend die Frage nach dem Sinn und der Notwendigkeit dieses Amtes zu stellen. Ein »Titelpräsident« residiert im Schloss Bellevue, hängt verdienstvollen Persönlichkeiten Orden um und verteilt »gute Ratschläge«, die niemand so recht braucht oder auf die keiner hört. Das offizielle politische Deutschland verharrt bei Althergebrachtem und kommt gar nicht auf die Idee, über neue Inhalte und Formen des demokratischen Staatsaufbaus nachzudenken. Gerade die Coronapandemie hat zum Beispiel die Handlungsgrenzen der Politik in den föderalen Strukturen überdeutlich aufgezeigt. (…)

Deutschland leistet sich sechzehn Bundesländer mit einem überbordenden Beamtenapparat und sechzehn Ministerpräsidenten, plus Landesminister, sowie eine Bundesregierung. Was sie zu leisten imstande sind, haben zuletzt die Coronagipfel überdeutlich gezeigt. Der Bundestag wird immer größer, für alles mögliche und unmögliche gibt es eigene Bundesbeauftragte und, und, und … Das Ganze gleicht einem Arbeitsbeschaffungsprogramm für Vertreter der etablierten Parteien. Wir brauchen einen mutigen gesellschaftlichen Neuanfang sowie frischen Wind in der Politik, und das könnte mit der Aufgabe des wenig nützlichen Bundespräsidentenamtes beginnen und in einer neuen und modernen Verfassung seine Fortsetzung finden.

Raimon Brete, Chemnitz

Zerstrittenheit im Mittelpunkt

Zu jW vom 21.5.: »Diskriminierung geht weiter«

Bei aller Sympathie für die junge Welt drängt sich hier die Vermutung auf, dass es mehr um die Begleichung einer alten offenen Rechnung geht als um sachliche Information. Weder erfährt der unbedarfte Leser Genaues über die Art der Diskriminierung noch über den Gesetzentwurf, der diese abschaffen soll. Im Mittelpunkt steht das Abstimmungsverhalten vor allem der Abgeordneten der Linkspartei, die als einzige namentlich genannt werden. Ausführlich wird dann über die Zerstrittenheit der Linkspartei referiert und schnell noch das Projekt »Aufstehen« in einen negativen Kontext gestellt. Hinzu kommt der Verweis auf »eine weitere Zuspitzung der in der Öffentlichkeit mittlerweile als politik- und handlungsunfähig wahrgenommenen Partei«, deren »Wiedereinzug ins Parlament … selbst in den eigenen Reihen bezweifelt« wird. Das zu bestätigen scheint das hintergründige Anliegen des Autors zu sein. Zwar gibt es bei der Linkspartei einiges zu kritisieren, insbesondere die Aufweichung der radikalen Friedenspolitik, aber auch ihre Gleichschaltung mit der übrigen Presse in bezug auf Kritik an Israels Politik oder ihr ängstliches Taktieren, wo klare Worte notwendig wären. Man kann den Verantwortlichen nur genügend Verstand wünschen, dass sie sich nicht auf eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene einlassen, aber das ist ein anderes Thema.

Dr. Irene Wagner, Berlin