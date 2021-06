Ästhetische Alphabetisierung

imago images / Photo12 Den Formenfetisch brechen: Erstes Titelblatt des LEF-Kunstmagazins (1923)

»Da unsere Epoche ihren Tendenzen nach die Epoche des industriellen Kollektivismus ist«, schrieb Boris Arwatow 1926, »entsteht für die Gesellschaft immer mehr die Möglichkeit, unter Ausnützung der gewaltigen und allumfassenden Technik, bewusst ihr Leben zu gestalten und damit auch die konkreten Formen, in denen sich dieses Leben realisiert.« Dabei wies der am 3. ­Juni 1896 im litauischen Virbalis (oder nach anderen Quellen: in Kiew) geborene Kunsttheoretiker ausgerechnet Künstlern eine herausragende Rolle zu: Sie müssten »an die Gestaltung des Lebens selbst, seiner materiellen Formen herangehen. Die Kunst muss von Anfang bis Ende utilitär werden.« Ziel sei: »Das völlige Verschmelzen der künstlerischen Formen mit den Formen des Alltags; das völlige Eintauchen der Kunst ins Leben.«

Über das Leben des Autors ist indes »nur wenig in Erfahrung zu bringen«, heißt es 1972 im Nachwort zu »Kunst und Produktion«, dem einzigen von Arwatows fünf Büchern, das jemals auf Deutsch erschien – um eine Hälfte der russischen Fassung gekürzt, jedoch um andere Texte ergänzt. Folgt man einem oft zitierten Aufsatz, wurde Arwatow in die Familie eines russischen Juristen geboren und absolvierte das Gymnasium in Riga sowie die Fakultät für Physik und Mathematik an der Petersburger Universität. Ab 1918 war er in der Bewegung Proletkult ­aktiv, und 1923 gehörte er zu den Mitbegründern der Linken Front der Künste (LEF). Im selben Jahr erlitt er jedoch einen Nervenzusammenbruch, dessen mutmaßliche Ursache eine Bombenneurose war, die er als Kommissar der Roten Armee im Bürgerkrieg erlitten hatte. Bis er 1940 in Moskau (offenbar) Selbstmord beging, verbrachte er den Rest seines Lebens in Sanatorien. Trotzdem formulierte er bis zum ­Ende der 1920er Jahre noch sehr interessante Gedanken zu einer marxistischen Kunsttheorie, die zwar an andere Proletkult-Theoretiker erinnern, in manchen Punkten auch an Walter Benjamin, die insgesamt aber hochoriginell waren. Die wohl größte Nähe zu seinen Gedanken hatte wahrscheinlich Lu Märten, die in ihrem 1924 erschienenen Hauptwerk »Wesen und Veränderung der Formen/Künste« ähnliche Ansätze entwickelte, allerdings dunkler und etwas ungenauer.

»Die erste Aufgabe der Arbeiter­klasse in der Kunst ist die Liquidierung der historisch bedingten Grenzen zwischen der künstlerischen und der allgemeinen sozialen Technik«, heißt es in »Kunst und Produktion«. Damit ist eine revolutionäre Befreiung der Kunst aus einer Jahrhunderte währenden gesellschaftlichen Isolation gemeint. Laut Arwatows Abriss der Kunstgeschichte waren Künstler ursprünglich nichts anderes als die jeweils qualifiziertesten Arbeiter gewesen. Indem sie bei der ­Behandlung des Materials den Grundsätzen gesellschaftlicher und technischer Praktikabilität gefolgt seien, hätten sie nichts Geringeres geleistet, als den Alltag zu organisieren, so der Autor – für den der (bei Alexander Bogdanow geborgte) Begriff der »Organisation« zentrale Bedeutung hatte.

Mit dem Aufkommen des Kapitalismus habe die Kunst sich jedoch auf die Herstellung von Luxusgütern verlegen müssen. Das mündet, soweit man seine komplexe Darstellung verkürzt zusammenfassen kann, im Autonomieanspruch des einzelnen Kunstwerks. Dafür wählt Arwatow den eigenwilligen, alle Gattungen umfassenden Begriff der »Staffeleikunst«, womit er ästhetischen Fetischismus und einen gesteigerten individualistischen Ausdruck assoziierte. »Die Kunst zog sich aus dem Leben zurück«, so lautet seine Pointe dieser Entwicklung: »Aber dies führte zu einem sehr charakteristischen Phänomen: Das Leben eilte zur Kunst.« Deren Intensität und Fülle habe als Kompensation dienen müssen für die Unzulänglichkeit des Lebens in der bürgerlichen Gesellschaft. Besonders für die darstellende Kunst gelte, dass sie den Menschen »in organisierter Form zu sehen, zu hören, zu empfinden« erlaube, »was in ihrem Leben nicht organisiert ist, wonach sie sich aber sehnen«. Dieser Befund nimmt spätere Gedanken Herbert Marcuses vorweg, aus denen Arwatow fast verlegenheitshalber einen pragmatischen Ansatz für proletarische Kunst ableitet: »Wenn die abbildende Kunst nun einmal die Wirklichkeit ergänzt, dann muss man diese Ergänzung klassenmäßig aktiv gestalten. Eine aktiv die Wirklichkeit ergänzende Kunst ist nichts anderes als eine propagandistische Agitationskunst: Propagiert wird das, was man will, was aber noch nicht realisiert ist.«

Seine eigentliche Hoffnung aber richtete er wie die gesamte LEF-Gruppe darauf, dass fortschreitende Industrialisierung und Kollektivierung eine »Produktionskunst« ermöglichen würden. Das hieß, »das zuerst eine Revolution in der Kunstproduktion, eine Umerziehung der Künstler durch die Ingenieure unumgänglich und notwendig ist. Der Produktionskünstler muss zum Ingenieur und Konstrukteur werden, und an die Stelle der heutigen Konstruktionsingenieure in den Betrieben treten.« Damit ist ausdrücklich keine angewandte Kunst gemeint. Zwischen den Zeilen deutet sich statt dessen ein aus der kollektiven gesellschaftlichen Arbeit organisch hervorgehender Funktionalismus aller Formen an – was ein neuer, sozialistischer Epochenstil wäre und dem Chaos aufgesetzter Stilisierungen ein Ende bereiten würde.

In dieser Hinsicht ist freilich bezeichnend, dass Arwatow einem der damals jüngsten Ismen der bürgerlichen Kunst, dem Konstruktivismus, eine Schlüsselfunktion einräumte – um den Fetischismus der Formen zu brechen. Nolens volens schrieb er der Ästhetik eine anhaltende Bedeutung zu, wobei man an einen vom Kopf auf die Füße gestellten Schiller denken mag, wenn als Aufgabe des Proletariats genannt wird, »die Methoden der künstlerischen Erziehung zu den Methoden der allgemeinen Erziehung einer gesellschaftlich harmonischen Persönlichkeit zu machen«. Wie Arwatow lapidar feststellte, dürfe man nämlich »nicht vergessen, dass die heutigen Ingenieure in der Technik sogar sehr revolutionär, auf dem Gebiet der Ästhetik aber durchweg konservativ und zum größten Teil einfach ­Analphabeten sind«.