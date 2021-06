London laviert

imago images/Xinhua Die britische Regierung steckt in einem Dilemma. (Bolton, 21.5.2021)

Am Dienstag vermeldete Großbritannien erstmals seit Beginn der Pandemie keinen Covid-19-Toten mehr innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Dennoch wird in Regierungskreisen offen über eine Verschiebung der nächsten, für den 21. Juni geplanten Öffnungsschritte spekuliert. Grund ist die sich zunehmend auf der Insel verbreitende »Delta-Variante« des Virus, die bis vor einer kürzlichen Umbenennung durch die Weltgesundheitsorganisation WHO noch als »indische Mutation« bekannt war.

Ein Blick auf die Infektionsraten Englands verdeutlicht das Dilemma. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt im englischen Landesteil Großbritanniens derzeit bei 30,7 pro 100.000 Einwohner. Das ist ein Anstieg von 33 Prozent innerhalb einer Woche. Besonders drastisch betroffen sind Gegenden, wo Menschen in beengten Wohnverhältnissen leben und mehrheitlich schlecht bezahlten Jobs nachgehen. So hat die nordwestenglische Großstadt Salford innerhalb der vergangenen Woche einen Anstieg der Coronavirusinfektionen um 237 Prozent auf eine Inzidenz von 115,9 zu verzeichnen. Die in der Nähe von Manchester gelegene Arbeiterstadt Bolton hat sogar eine Inzidenz von 375,2. Hier sinken die Infektionszahlen seit einigen Tagen wieder. Dennoch wird erneut deutlich: Covid-19 ist eine Krankheit, die vor allem die Arbeiterklasse betrifft.

Hierin besteht das Hauptproblem der Gesundheitsbehörden. Zwar sind mittlerweile rund 50 Prozent der erwachsenen Bevölkerung komplett geimpft. Aber die Mehrheit der Menschen im arbeitsfähigen Alter ist es noch nicht. Kinder und Jugendliche sind auch nicht geimpft. In den Worten eines am Mittwoch in der Financial Times zitierten »Offiziellen« aus dem Amtssitz von Premierminister Boris Johnson: »Die Gefahr besteht darin, dass Menschen im Alter von 30 oder 40 Jahren für einige Tage ins Krankenhaus müssen und somit Druck auf das Gesundheitswesen entsteht.«

Die absolute Zahl der Neuinfektionen liegt derzeit allerdings noch deutlich unter früheren Spitzenwerten. Allerdings hat es an jedem Tag der vergangenen Woche über 3.000 Neuinfektionen gegeben. In einem Land, in dem man bislang mehr als 150.000 Covid-Tote zu verzeichnen hat, wird das argwöhnisch beobachtet. Noch vermeldet das Gesundheitswesen keinen nennenswerten Anstieg der Zahl der Krankenhausaufenthalte. Auch müssten weitaus weniger Erkrankte auf Intensivstationen verlegt werden als früher, zitiert die Financial Times Quellen aus dem Gesundheitswesen. Vergangene Infektionswellen haben aber auch gezeigt, dass die Krankenhäuser sich erst Wochen nach Beginn einer Welle füllten. Weil unklar ist, ob ähnliches wieder ins Haus steht, laviert die Regierung bei der Frage, ob etwa ab dem 21. Juni die Nachtclubs geöffnet werden sollen.

Die Verarbeitung der sozialen Folgen der Pandemie birgt auch ohne eine erneute Infektionswelle reichlich Konfliktstoff. So haben sich bislang 250.000 Mitarbeiter im englischen Gesundheitswesen angesteckt. 850 von ihnen sind an Covid-19 verstorben. Zum Dank erhält das Gesundheitspersonal von der britischen Regierung eine einprozentige Gehaltserhöhung.

Vor allem an der Basis regt sich deshalb Widerstand. Für den 3. Juli plant eine Reihe von Gruppen, darunter das landesweit aktive Bündnis »Keep our NHS Public«, einen Aktionstag, um auf Kundgebungen und Demonstrationen Lohnsteigerungen, ein Ende von Privatisierungen sowie mehr Personal im Gesundheitswesen zu fordern. Inzwischen sind auch die im Gesundheitswesen aktiven Gewerkschaften auf den Protestzug aufgesprungen. Demos sind in Dutzenden Städten angekündigt.