Kundgebung bei Lufthansa Technik AG

Hamburg. Beschäftigte der Lufthansa Technik AG haben am Mittwoch in Hamburg gegen Schließungspläne in der Flugzeugwartung protestiert. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich rund 230 Kolleginnen und Kollegen an der Kundgebung, wie Verdi-Sekretär Domenico Perroni berichtete. Die 100prozentige Lufthansa-Tochter mit Sitz in Hamburg hatte in der vorigen Woche bestätigt, dass sie die Stationen Bremen, Düsseldorf, Leipzig, Hannover sowie Teilbetriebe in Hamburg und Frankfurt nicht mehr fortführen will. Verhandlungen zu Interessenausgleich und Sozialplan seien mit den Betriebsräten aufgenommen worden. »Bundesweit sind von den Schließungsplänen der Lufthansa Technik AG etwa 1.350 Arbeitsplätzen bedroht, in Hamburg sind es um die 150«, kritisierte Verdi am Mittwoch in einer Stellungnahme. (dpa/jW)