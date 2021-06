DGB fordert großes Investitionsprogramm

Berlin. Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann hat ein großangelegtes Investitionsprogramm in Deutschland gefordert. Ein Jahr nach der Einigung der »schwarz-roten« Koalition auf ein milliardenschweres Konjunkturpaket und angesichts des enormen Investitionsbedarfs müsse die Bundesregierung jetzt nachlegen, sagte Hoffmann am Mittwoch gegenüber dpa. Ziel müsse es sein, die Wirtschaft »zukunftsfähig« zu machen und die Transformation angesichts der klimapolitischen Herausforderungen zu meistern. »Nicht zuletzt dank der Niedrigzinsen lassen sich solche staatlichen Investitionen auch ohne Probleme finanzieren«, sagte Hoffmann weiter. Hürden stellten allenfalls die veralteten Schuldenregeln auf europäischer und deutscher Ebene dar. »Sie sollten schnellstmöglich investitionsfreundlich überarbeitet werden«, so der DGB-Chef. (dpa/jW)