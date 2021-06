Zurück in Landeshand

Daniel Bockwoldt/dpa Klare Botschaft, dringend erforderlich: Sozialisierung privaten Krankenhauskonzerns (Hamburg, 31.1.2021)

Das gab es hierzulande bislang nur einmal. Die Privatisierung eines Universitätsklinikums. Vor 15 Jahren, Anfang 2006, hatte die Rhön-Klinikum AG das Uniklinikum Gießen-Marburg (UKGM) zu 95 Prozent übernommen, fünf Prozent der Geschäftsanteile verblieben beim Land Hessen. Ein Jahr zuvor waren die ursprünglich eigenständigen Unikliniken in Gießen und Marburg zu einer neu errichteten Anstalt des öffentlichen Rechts fusioniert. Im Juli 2020 schluckte der Klinikkonzern Asklepios den Konkurrenten Rhön und wurde nach dem Fresenius-Konglomerat zweitgrößter Krankenhausbetreiber in Deutschland.

Jahrelang protestierten Beschäftigte, Gewerkschafter und progressive Politiker gegen die Privatisierung des Klinikstandorts in Mittelhessen. Vergebens. Die Nachteile für die Belegschaft sind zahlreich: Stellenstreichungen, Leiharbeit, Abkopplung von der Lohnentwicklung in den öffentlichen Kliniken, Arbeitsverdichtung. »Die Profite des Konzerns müssen ja schließlich aus der Krankenversorgung erwirtschaftet werden«, sagte Fabian Dzewas-Rehm, Verdi-Fachsekretär Gesundheit in Mittelhessen, am Mittwoch gegenüber jW.

Nun gibt es Bewegung – dank eines jüngst veröffentlichten Rechtsgutachtens. Demnach könnte das Land Hessen Asklepios enteignen und das Uniklinikum in öffentliches Eigentum zurückholen. Der Verfasser heißt Joachim Wieland und ist Rechtsprofessor an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer. Das Gutachten hatten die Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Verdi-Landesbezirk Hessen und die Linke-Fraktion im Hessischen Landtag in Auftrag gegeben.

Wielands Argumentationshilfe: das Grundgesetz, Artikel 15. Der sieht eine Vergesellschaftung von Grund und Boden, Naturschätzen sowie Produktionsmitteln per Gesetz vor. Nur: Bis dato steht dieser Passus nur auf dem Papier, kam nie zur Anwendung. Damit eröffnet sich indes eine Chance, schreibt Wieland in seinem Gutachten. Denn: »Da der Bundesgesetzgeber von seiner konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnis für ein Vergesellschaftungsgesetz bislang keinen Gebrauch gemacht hat«, erklärt Wieland, »hat das Land Hessen die Befugnis zum Erlass des vorgeschlagenen Gesetzes zur Vergesellschaftung von Produktionsmitteln.« Übersetzt heißt das: Startet der Bund keine Gesetzesinitiative nach Artikel 15 seiner Verfassung, kann ein Bundesland in die Bresche springen. Das leitet sich wiederum aus dem Artikel 70 des Grundgesetzes ab, der die Verteilung der Gesetzgebungsbefugnis des Bundes und der Länder regelt. Soweit der Schnellkursus zu Sozialisierungsfragen.

Um die Kampagne für eine Rücküberführung des UKGM in Landeshand anzuschieben, organisierte das »Aktionsbündnis ›Gemeinsam für unser Klinikum‹« am Dienstag abend eine Onlineveranstaltung – Titel: »Zurück zum Land? Zurück zum Land! Perspektiven für unser Klinikum«. Der Verdianer Dzewas-Rehm und der hessische Linke-Landesvorsitzende Jan Schalauske, beide im Bündnis aktiv, führten durch die einstündige Informationsrunde. Unisono stellten sie klar: Das Gesundheitswesen muss Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sein – und nicht gewinnorientiert.

Wenig überraschend: Das zuständige Landesministerium für Wissenschaft und Kunst reagierte reserviert auf die Enteignungsinitiative. »Es gibt sicher gute Gründe dafür, warum Artikel 15 des Grundgesetzes seit Gründung der Bundesrepublik nicht angewandt wurde«, teilte deren Pressesprecher Volker Schmidt am Mittwoch auf jW-Anfrage mit. Neben rein rechtlichen werfe der Vorschlag zudem »gravierende praktische Fragen auf«, so Schmidt, ohne konkret zu werden.

Deutlicher hingegen wurde Daniela Sommer, gesundheitspolitische Sprecherin der hessischen SPD-Landtagsfraktion: »Das Gutachten widerlegt die Behauptung der ›schwarz-grünen‹ Landesregierung, eine Rückführung des UKGM in öffentliches Eigentum sei rechtlich nicht möglich«, sagte sie gleichentags gegenüber jW. Die aktuelle Regierungskoalition habe daran schlicht kein Interesse, bemerkte Sommer weiter – und sowieso: »Der Verkauf des UKGM an einen renditeorientierten Konzern war von Anfang ein großer Fehler.« Ein Beleg für die Sozialdemokratin: Kein weiteres Uniklinikum in diesem Land wurde privatisiert.

Eine Blaupause ist es nicht, aber: Die Debatte um die Vergesellschaftung des UKGM in Mittelhessen sei durch das Berliner Volksbegehren »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« inspiriert worden, sagte Linke-Politiker Schalauske am Mittwoch im jW-Gespräch. Zunächst solle mittels einer Unterschriftensammlung für eine Petition an den Hessischen Landtag ein breites gesellschaftliches Interesse geweckt werden. Ein erster Schritt. »Die Hürden für ein hessenweites Volksbegehren in Sachen Klinikum«, so Schalauske, »scheinen uns recht hoch zu sein.« Den Initiatoren ist klar: Für eine entprivatisierte Uniklinik braucht es andere parlamentarische Mehrheiten – »und wahrscheinlich noch wichtiger: Druck aus dem Betrieb und von der Straße«, betonte Gewerkschafter Dzewas-Rehm.