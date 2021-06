Bundeswehr-Soldat wohl angegriffen

Berlin. Am Sitz der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit soll ein Unbekannter einen Bundeswehr-Soldaten attackiert haben. Laut Polizei soll der 23jährige Hauptgefreite am Dienstag von hinten angegriffen worden und durch einen Stoß zu Boden gegangen sein. Laut Spiegel soll der Soldat auch mit einer Handschelle an ein Heizungsrohr auf einer Toilette des Verwaltungsgebäudes in der Oranienstraße gefesselt geworden sein. Nach dem Angriff durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei das mehrstöckige Gebäude bis in den Dienstag abend hinein, jedoch ohne Erfolg. Der unbekannte Täter soll wortlos geflüchtet sein. (AFP/dpa/jW)