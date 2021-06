Trostpflaster für Pflege

imago/JOKER Ein branchenübergreifender, bundesweiter Kampf um Entlastung und Tarife steht an (Warnstreik zur Tarifrunde Metall und Elektro in Augsfeld, 5.3.2021)

Jens Spahn (CDU) ärgert sich. Immer werde zuerst wahrgenommen, »was noch fehlt«, anstatt auch mal über das zu sprechen, was »miteinander gelungen ist«. Das sei in Deutschland »echt immer der gleiche Reflex«, versuchte der Bundesgesundheitsminister die in den letzten Tagen viel kritisierte und am Mittwoch vom Kabinett beschlossene »Pflegereform« im WDR zu verteidigen. Vielen geht sie einfach nicht weit genug. Die Arbeiterwohlfahrt hält »die verpflichtende Anbindung an tarifliche Regelungen« für einen richtigen Ansatz. Das »derzeit vorgesehene Verfahren« sei »allerdings sehr kompliziert«, erklärte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes, Jens M. Schubert. Auch die Partei Die Linke hält die Pflegereform für »einen kleinen Fortschritt bei den Tarifverträgen«. Er bedeute aber noch »keine umfassende Aufwertung des Pflegeberufs«, erklärte Kovorsitzende Janine Wissler am Mittwoch.

Dabei geht das Pflegepaket die vorherrschenden Probleme gar nicht an. Ab dem 1. September 2022 sollen Versorgungsverträge nur noch mit Pflegeeinrichtungen abgeschlossen werden dürfen, die nach Tarifverträgen oder in ähnlicher Höhe bezahlen. Die Unternehmen, die sich bislang Tarifverträgen verweigern und schlecht bezahlen, »können auch in Zukunft tarifungebunden bleiben und sich bei der Bezahlung von Pflegekräften« beispielsweise »auch an Gefälligkeitstarifverträgen von gelben Gewerkschaften« orientieren, sagte Verdi-Sekretär Matthias Gruß am Mittwoch gegenüber jW. Ob in Zukunft mehr Träger von Altenpflegeeinrichtungen ordentliche Tarifverträge abschließen, bleibe zweifelhaft.

Das Bundesarbeitsministerium (BMAS), das genauso für die Pflegereform verantwortlich ist, erklärte auf Anfrage von jW am Mittwoch: »Eine Regelung, die bestimmt, dass alle Pflegeeinrichtungen tarifgebunden sein müssen, wäre aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich.« Der Vorteil der Tarifbindung gegenüber der Anwendung eines Tarifvertrags liege darin, dass bei tarifgebundenen Einrichtungen die Gehälter von den Pflegekassen vollständig zu refinanzieren sind. Bei nicht-tarifgebundenen Einrichtungen sieht das anders aus. Dies könne »unter Umständen bedeuten, dass bei nicht-tarifgebundenen Einrichtungen die Löhne für Pflegekräfte nicht vollständig refinanziert werden«.

Alle Kosten, die Pflegeeinrichtungen nicht refinanziert bekommen, wälzen sie für gewöhnlich auf die Heimbewohner ab. Deren Beitrag beläuft sich inzwischen bereits auf durchschnittlich 2.068 Euro pro Monat. Der Eigenanteil für die reine Pflege soll künftig schrittweise sinken – um fünf Prozent im ersten Jahr auf bis zu 70 Prozent ab dem vierten. Nicht von der Entlastung betroffen sind allerdings sonstige Kosten, etwa für Unterkunft und Verpflegung. Und auch in Zukunft haben die Pflegebedürftigen steigende Pflegekosten zu befürchten. Kritik wird deshalb von verschiedener Seite vorgebracht. So fordert der Städtetag, dass die Bewohner im Heim »künftig nur einen festen Sockelbetrag als Anteil an den Pflegekosten selbst zahlen«.

Was in der Debatte um die Pflegereform gegenwärtig fehlt, ist die Personalausstattung: Eine »verbindliche und am Bedarf orientierte Mindestpersonalausstattung wird auf nach 2025 verschoben«, sagte Verdi-Sekretär Gruß. Eine bis dahin durchzuführende Evaluation soll die »dann herrschende Arbeitsmarktsituation« berücksichtigen. »Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und dem steigenden Pflegebedarf« sei klar, so Gruß, was das bedeutet.