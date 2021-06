Lecker Krümel

Andreas Gora/dpa Und bald gegen Union? Der BFC Dynamo ist Berliner Landesmeister (29.5.2021)

Einmal das große Los ziehen und in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals Borussia Dortmund oder Bayern München herausfordern können – dieser Traum kann für die Sieger der Landespokale in Erfüllung gehen. Dieses Jahr war das Teilnehmerfeld pandemiebedingt ausgedünnt, denn seit der Spielbetrieb in den Landesverbänden unterhalb der Regionalliga, größtenteils sogar unterhalb der dritten Liga, eingestellt wurde, haben die Feierabendfußballer keine Spielpraxis sammeln können. So blieb den Landesverbänden nur übrig, die dritt- und viertklassigen Teams antreten zu lassen. Das schmeckte dem SV Graf Zeppelin, einem Siebtligisten aus Abtsdorf, nicht. Die Kicker aus einem 1.200-Seelen-Ort in Sachsen-Anhalt probten den Aufstand, weil sie sich um ihre Chance im Landespokal betrogen sahen und erhielten vor dem Verbandsgericht recht. Nun ist offen, ob das am Sonnabend ausgetragene Finalspiel zwischen dem Halleschen FC und dem 1. FC Magdeburg (2:3) noch von sportlichem Wert ist.

In den anderen Landesverbänden konnte man sich einigen. Einnahmenteilung heißt das Zauberwort, das den Amateurklubs zumindest ein paar Krümel vom großen Kuchen sichert. Die Vermarktung brachte einige Einnahmen, denn am »Finaltag der Amateure« und in den Runden davor traten viele große Traditionsvereine an. So konnte in Berlin der BFC Dynamo den Landespokal mit nach Hohenschönhausen nehmen (2:1 gegen den Berliner AK) und darf vom Erstrundenduell gegen den 1. FC Union träumen. Auch in Sachsen freute sich mit dem 1. FC Lokomotive Leipzig ein DDR-Traditionsklub über den Pokalsieg (1:0 n. V. gegen den Chemnitzer FC). In Mecklenburg-Vorpommern hingegen wurde gar kein Spiel ausgetragen, hier wurde der Greifswalder FC als ranghöchster Teilnehmer des Landesverbands zum Sieger gekürt. In gleich vier Landesverbänden hatte man den Pokal ausgesetzt, da man sich die Möglichkeit einer fairen und sportlichen Entscheidung offenhalten möchte. Bis zum 1. Juli haben die Landesverbände, u. a. die der Bremer, nun Zeit, ihren Teilnehmer festzulegen – dann endet die Meldefrist für den DFB-Pokal. Besonders spannend war die Situation am Niederrhein, wo gleich fünf ehemalige Bundesligisten unter den sieben Teilnehmern waren. Die Ausgangslage war knifflig, der MSV Duisburg und der KFC Uerdingen kämpften noch um den Klassenerhalt in Liga drei, Rot-Weiss Essen befindet sich mitten im Aufstiegskampf. So schwanden bei den Favoriten die Kräfte, so dass der Wuppertaler SV nach einer engen Partie gegen die Außenseiter vom SV Straelen den Pokal mit ins Bergische Land nahm (2:1).

Viel Zeit für Trauer blieb an der Essener Hafenstraße allerdings nicht, denn dort geht es noch um den Drittligaaufstieg. Nachdem sich Preußen Münster aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat, liefert sich RWE einen Endspurt mit der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Drei Spieltage vor Schluss hat Dortmund die Nase ganz knapp vorne, denn die U-23 des BVB hat ein Spiel weniger absolviert und steht mit einem Tor Vorsprung vor dem Verfolger. Drei bzw. vier Spieltage sind hier noch zu absolvieren, eine gute Ausgangslage für einen echten Fußballkrimi. Sollte es mit dem Aufstieg der Essener dieses Jahr nicht klappen, müssen sich die restlichen Konkurrenten für die nächste Spielzeit warm anziehen. Dank der starken Pokalsaison – die Essener scheiterten erst im Viertelfinale an Holstein Kiel – hat der Etatprimus der Regionalliga im nächsten Jahr noch mehr Möglichkeiten, sich eine Mannschaft deutlich über Regionalliganiveau zusammenzustellen. In der Regionalliga Nordost ist derweil die Saison beendet. Der NOFV schickt für die kommende Drittligasaison einen ehemaligen deutschen Meister ins Rennen. Der FC Viktoria Berlin, der 1908 und 1911 den Titel nach Berlin-Lichterfelde holen konnte und damit für zwei Jahre sogar Rekordmeister war, erlebt seine Rückkehr in den Profifußball. Pikant ist dabei die Bewertungsgrundlage. Nachdem die Saison im Oktober abgebrochen worden war, hatten die Himmelblauen erst zwölf Spiele absolviert, von denen alle gewonnen werden konnten.

Den dritten direkten Aufsteiger spielt die Regionalliga Südwest aus. Von der Tabellenspitze grüßt die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Während viele Regionalligisten den Gürtel wegen ausbleibender Einnahmen enger schnallen mussten, konnten die Zweitvertretungen beinah Business as usual betreiben. Nun schauen dieses Jahr unter anderem der SSV Ulm 1846 und die Kickers Offenbach in die Röhre, einzig der SV Elversberg hat noch rechnerische Chancen auf den Aufstieg.

Den letzten Aufstiegsplatz spielen die Meister der Regionalliga Nord und Bayern aus. Für die Norddeutschen wird der TSV Havelse ins Rennen gehen. Der Verein aus Garbsen im Raum Hannover kickte zuletzt 1991 in der zweiten Bundesliga und tourt seitdem über die Dörfer. Die Ausgangssituation könnte kaum schlechter sein, das letzte Pflichtspiel der Niedersachsen war ein 3:5 gegen den SV Drochtersen-Assel am 28.10.2020. Der Gegner wird der 1. FC Schweinfurt sein. Am 12. und 19. Juni kommt es zum Duell.