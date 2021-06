Flüchtiger mit Fangruppe

HATIM KAGHAT/imago images/Belga Unterstützer des mutmaßlich neonazisischten Soldaten Jürgen Conings versammeln sich am Sonnabend in Brüssel

Seit dem 17. Mai sucht die belgische Polizei fieberhaft nach Jürgen Conings. Die Fahnder halten den Soldaten, der im Irak und Afghanistan im Einsatz war, für brandgefährlich: Bevor er abtauchte, stahl er aus der Waffenkammer seiner Kaserne Munition, eine Maschinenpistole und vier Panzerfäuste. Er kündigte in einem Abschiedsbrief an, einen bekannten belgischen Virologen zu ermorden. Mittlerweile hat sich der Fall zu einem echten Skandal entwickelt – und mittendrin die belgische Armee.

Der Gesuchte tat in der Vergangenheit wenig, um seine rechtsradikale Gesinnung zu verschleiern. Seit Anfang des Jahres wird er beim militärischen Geheimdienst als potentieller Terrorist geführt. Trotzdem wurde er nicht etwa aus der Armee entlassen, sondern besaß anscheinend sogar einen Schlüssel für die Waffenkammer. »Das Militär und die Sicherheitsdienste haben viele Fehler gemacht in dieser Affäre«, zitierte tagesschau.de am Freitag Stabschef Michel Hofman. Inzwischen hat die Armee elf weitere Soldaten, die extrem rechter Umtriebe verdächtigt werden, aller Aufgaben enthoben. Vor allem haben sie keinen Zugang mehr zu Waffen.

Im Griff

An ein grundsätzliches Problem mit Neonazis in den eigenen Reihen glaubt Stabschef Hofman genauso wenig, wie es seine deutsche Kollegen bei ähnlichen Fällen in der Bundeswehr tun. »Ich denke, wir haben bewiesen, dass wir die Sache in den Griff kriegen können. Wir haben die Leute identifiziert, die eventuell einer extremistischen Ideologie folgen«, sagte Hofman optimistisch. Aber schon ein kurzer Blick in die sozialen Netzwerke zeigt, dass es vermutlich doch mehr Soldaten mit einer rechtsradikalen Gesinnung geben könnte als das Dutzend, das Hofman ausgemacht hat. Auf Facebook beispielsweise versammelten sich in der Gruppe »Als 1 man achter Jürgen!« (Wie ein Mann hinter Jürgen) innerhalb von wenigen Tagen mehr als 50.000 Nutzerinnen und Nutzer, die Jürgen Conings moralisch unterstützten und sogar anfeuerten. Als Facebook schließlich vergangene Woche die Gruppe abschaltete, war dies Wasser auf die Mühlen der Conings-Fans. »Wir werden mundtot gemacht, weil wir die Wahrheit und die ganze Geschichte bringen«, so der Tenor im Internet.

Für Ico Maly, in der Niederlande Dozent für neue Medien an der Universität Tilburg, sind solche Äußerungen keine Überraschung. »Sie verbindet das Gefühl, Opfer zu sein. Von Corona, vom Establishment, von links, von den traditionellen Parteien, von der sich verändernden Gesellschaft. Das kommt alles in einer Figur zusammen: Jürgen Conings«, sagte Maly am Sonnabend in der Onlineausgabe der flämischen Tageszeitung De Tijd.

Conings ist tief in der Neonaziszene verwurzelt. Die flämische Tageszeitung De Standaard erfuhr laut Bericht vom Freitag aus Kreisen der Sicherheitskräfte, dass der Soldat in seiner Freizeit der Vlaams Legioen Gefechtstraining gegeben hat. Die Flämische Legion fühlt sich berufen, »für Flandern und das flämische Volk zu kämpfen«. Sie sieht sich in der Tradition einer Einheit gleichen Namens, die im Juli 1941 aufgestellt wurde und an der Seite der SS die sowjetische Stadt Leningrad belagerte. Damals bestand die Flämische Legion aus etwas mehr als 1.000 Freiwilligen.

Braune Basis

Die Staatsanwaltschaft in der Provinz Limburg macht drei Mitglieder der Gruppe für einen Brandanschlag auf ein geplantes Asylzentrum in Bilzen im November 2019 verantwortlich. Nicht wenige Einwohnerinnen und Einwohner begrüßten den Anschlag. Die Kleinstadt nahe der niederländischen Grenze galt während der deutschen Besatzung als ein Zentrum belgischer Kollaborateure und erhielt den Beinamen »Klein-Berlin«.

Die Legion ist vermutlich nicht die einzige Verbindung, die Conings in die rechtsradikale flämische Szene hat. Im letzten Sommer tauchte er auf Facebook bei »Knights of Flanders« (Ritter von Flandern) auf, einer Art rechtsextremer Templerorden, der sich ebenfalls auf eine gleichnamige flämische SS-Einheit aus dem Zweiten Weltkrieg bezieht.

Selbst wenn Conings über kurz oder lang gefasst werden sollte, sei der rechte Spuk noch lange nicht zu Ende, warnte Ico Maly von der Universität Tilburg. »Es ist nur ein Frage der Zeit, wann ein anderer denkt, er wäre ein Krieger.« Idealer Nährboden dafür sei das sich gegenseitig Aufstacheln auf diversen Onlineplattformen. Überdies kann die äußerst rechte Partei Vlaams Belang deutliche Zuwächse verzeichnen. Wären heute Wahlen in Flandern, käme sie laut Umfragen auf 24,7 Prozent der Stimmen.