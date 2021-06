Schaler Kompromiss

imago images/ZUMA Wire Der Stadtteil Greenwood in Tulsa nach dem rassistischen Feldzug eines weißen Lynchmobs (Juni 1921)

In den USA fiel in diesem Jahr der nationale Feiertag »Memorial Day« zum Gedenken an gefallene Soldaten auf den 31. Mai und damit mit dem Gedenken zum 100. Jahrestag des rassistischen Massakers in Tulsa, Oklahoma, zusammen. Bei diesem Pogrom im Jahr 1921 tötete ein rasender weißer Lynchmob im Stadtviertel Greenwood in einem 18 Stunden dauernden Gewaltrausch dreihundert schwarze Einwohner (siehe jW vom 29./30. Mai). Im vergangenen Jahr fiel der »Memorial Day« auf den 25. Mai, der Tag, an dem der Afroamerikaner George Floyd in Minneapolis von einem weißen Polizisten ermordet wurde. Dieses zufällige Zusammentreffen historischer und aktueller Ereignisse eines in der US-Gesellschaft ungebrochen virulenten Rassismus thematisierte The New Yorker.

Das Wochenmagazin verwies auf die Gemeinsamkeiten, die vom Geist vermeintlicher Überlegenheit der Weißen geprägt seien. In beiden Fällen sollte rassistische Gewalt vertuscht werden. Über Floyd würde immer noch im Polizeibericht stehen, er sei »infolge eines medizinischen Zwischenfalls« gestorben. Wäre da nicht das Video einer Passantin aufgetaucht, das die Wahrheit über den Mord an Floyd ans Licht brachte. Auch in Tulsa hätten die Behörden jahrzehntelang das rassistische Pogrom unter den Teppich gekehrt. Bis im Jahr 2001 endlich eine überparteiliche Untersuchungskommission »einen Bericht über die Ursprünge, das Ausmaß und die Auswirkungen des Tulsa-Massakers veröffentlichte«.

Eines unterscheide beide Ereignisse indes grundlegend: die Wiedergutmachung für die Opfer oder Hinterbliebenen. Denn während die Familie Floyd durch den Staat inzwischen mit einem Millionenbetrag entschädigt wurde, warteten die letzten Überlebenden des Tulsa-Massakers und die Nachkommen der Opfer bis heute auf eine Entschädigung.

Das warf nun einen dunklen Schatten auf die seit 2015 von der »1921 Tulsa Race Massacre Centennial Commission« vorbereitete Serie von Gedenkveranstaltungen um den 31. Mai herum. Kurzfristig sah sich die Kommission gezwungen, die zentrale Feier abzusagen. »Remember & Rise« (Erinnern und Aufstehen) im Baseballstadion der Tulsa Drillers in Greenwood am Montag fiel aus.

Der Grund war, dass es der Kommission trotz langwieriger Verhandlungen mit staatlichen Stellen nicht gelungen war, eine angemessene finanzielle Entschädigung für die letzten drei Überlebenden des Massenmordes zu erreichen: für die 107jährige Viola Fletcher, ihren 100 Jahre alter Bruder Hughes Van Ellis und die 106jährige Lessie Benningfield. Obwohl es schon ein mühsam errungener Kompromiss war, nur diese drei zu entschädigen, fiel das Angebot mit je 100.000 US-Dollar und einem »Startkapital für einen Wiedergutmachungsfonds« von zwei Millionen nach Meinung der Opferverbände kläglich aus. Es waren »wirkliche Reparationszahlungen« für den 1921 zerstörten Stadtteil Greenwood erwartet worden, dessen damals 10.000 Einwohner fast alle obdachlos wurden. Für die Opfer und ihre Nachkommen lehnte Anwalt Damario Solomon-Simmons das Angebot ab und machte für ihre Teilnahme an »Remember & Rise« ein besseres Angebot zur Bedingung.

Im Namen der staatlichen Seite äußerte Kevin Matthews, Senator für Oklahoma und Vorsitzender der Kommission laut der US-Nachrichtenagentur AP sein Unverständnis über die »Ablehnung des Geschenks«. Er wolle zwar »unbedingt, dass die Betroffenen finanziell und emotional unterstützt werden«, aber das sei »nicht der richtige Weg«.

Da über das Wochenende kein neues Angebot gemacht wurde, blieb es als »feierliche Zeremonie und Moment des Schweigens« am Montag nur bei einer »Kerzenlichtmahnwache«, die um 22.30 Uhr (Ortszeit) begann, zu der Uhrzeit, als am 31. Mai 1921 der erste Schuss fiel, der das Massaker auslöste.