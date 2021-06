Verteidiger der Ordnung

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Protest von Durstexpress-Beschäftigten gegen die Schließung ihrer Niederlassung (Leipzig, 28.1.2021)

Ende letzten Jahres kaufte die Dr. Oetker GmbH den Getränkevertrieb Flaschenpost für circa eine Milliarde Euro und fusionierte das Unternehmen mit ihrem eigenen Lieferdienst Durstexpress. Der Puddingmagnat stampfte sein eigenes Unternehmen ein und übertrug die Standorte der neuen Flaschenpost. Dies führte zu Frust unter den ehemaligen Durstexpress-Beschäftigten, da die ohnehin bescheidenen Arbeitsbedingungen bei Flaschenpost noch einmal deutlich schlechter sind. Im Februar kam es in mehreren Städten zu Streiks. Auch in Berlin beschlossen die Kollegen, einen Betriebsrat zu gründen. Jetzt geht Flaschenpost juristisch gegen die Wahl vor.

»In der Vorbereitung zur Wahl war Flaschenpost erstaunlich zuvorkommend und kooperativ«, sagte NGG-Sekretär Sebastian Riesner gegenüber jW am Montag. »Aber jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht.« An keinem Standort konnte sich bisher ein unabhängiger Betriebsrat ohne Repressionen bilden. In Düsseldorf klagte das Unternehmen gegen die Wahl des Wahlvorstandes und entließ alle involvierten Kollegen. In Leipzig versuchte es, die Betriebsversammlung zu verhindern, und in Köln schaffte das Unternehmen es nach Angaben von Kollegen, diese Versammlung zu sprengen. Indem man Beschäftigte an der Teilnahme gehindert haben soll und unternehmenstreue Mitarbeiter zur Abstimmung geschickt hätte.

Kurz vor der Fusion wurde bei Durstexpress in Berlin-Tempelhof ein Betriebsrat gebildet. Das neue Lager war eines der ersten, welches nach der Fusion geschlossen wurde. Am Montag fand der erste Termin vor dem Arbeitsgericht statt. Es schien zunächst, als ob das Unternehmen seine harte Linie gegenüber Mitbestimmung etwas geändert hätte. Beschäftigte berichteten im Gespräch mit jW, dass sie anfänglich skeptisch gewesen wären. Der neue Regionalleiter Eugen Buchholz hatte den Prozess gegen die Düsseldorfer Kollegen zu verantworten. Aber er sei sehr zuvorkommend gewesen und hätte den Kollegen seine Unterstützung zugesichert. Das Vertrauen war so groß, dass sie ihn sogar an der Betriebsversammlung haben teilnehmen lassen. Ein Fehler, wie sich jetzt herausstellt.

Laut Aussagen von Betriebsrat und Gewerkschaft baut Flaschenpost seine Klage anhand von vier Punkten auf: Das Unternehmen würde einfach behaupten, die Kandidaten hätten nicht genug Unterstützungsunterschriften für die Zulassung zur Wahl gehabt. Nach dem Rückzug eines Kandidaten wären die Kollegen nicht rechtzeitig informiert worden, dass jetzt statt 13 nur noch elf Betriebsräte gewählt werden können. Obwohl Flaschenpost bereits vor dem Düsseldorfer Arbeitsgericht mit dem Vorwurf zu kurzer Einladungsfristen zur Betriebsversammlung scheiterte, versucht es das Unternehmen in Berlin erneut und kritisiert das gesetzlich nicht geregelte Verfahren der Abstimmung. »Wir haben offen abgestimmt, weil kein Teilnehmer eine geheime Abstimmung gefordert hat«, erzählt Riesner. Der Wahlvorstand sei ohne Gegenstimmen gewählt worden. »Flaschenpost spielt sich jetzt als Retter des Arbeits- und Betriebsverfassungsgesetzes auf«, so Riesner. »Die sollen sich lieber um bessere Arbeitsbedingungen kümmern!« Flaschenpost äußerte sich bis Redaktionsschluss nicht zum Sachverhalt.

»Unter Kollegen kursiert jetzt das Gerücht, dass wir aufgelöst werden«, berichtete Betriebsrat Matthias Kobsa gegenüber jW. Aber einschüchtern lässt er sich nicht. Viele Aufgaben erwarten ihn. Als Erstes bräuchten sie einen Überblick, zu welchen Konditionen Flaschenpost überhaupt einstellt. »Mittlerweile haben wir an unserem Standort drei GmbHs. Die Verträge werden alle von demselben Personaler unterschrieben, den wir überhaupt nicht kennen.« Sie wollen sich dafür einsetzen, dass die Kollegen auch zu ihren freien Tagen kommen. »Derzeit bekommen die Lagerarbeiter gar keinen arbeitsfreien Samstag.« Klarheit in das undurchsichtige Bonussystem zu bringen, sei ein anderes wichtiges Thema. Aber vor allem sei die Einschränkung von Befristungen wichtig. An den alten Flaschenpost-Standorten liegt nach Angaben von NGG die Befristungsquote bei bis zu 95 Prozent.