Brandenburger Millionäre reicher als bayerische

Berlin. In Brandenburg leben 255 Einkommensmillionäre. Das ergab eine Auswertung der jüngsten Steuerstatistik durch den Bundestagsabgeordneten Norbert Müller (Die Linke), über die der RBB am Dienstag berichtete. Zwar hat Berlin mit 936 Einkommensmillionären deutlich mehr Reiche, aber im Durchschnitt sind Brandenburgs Millionäre wohlhabender. Sie versteuern pro Kopf etwa 2,7 Millionen Euro im Jahr, während es etwa in Bayern 2,68 Millionen und in Berlin 2,4 Millionen Euro sind. Insgesamt haben die Brandenburger Millionäre fast 700 Millionen Euro versteuert. (jW)