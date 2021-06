Inflation in Euro-Zone gestiegen

Luxemburg. Die Inflation in der Euro-Zone steigt weiter an und ist sogar leicht über das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) gestiegen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um zwei Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate in den Ländern mit der Euro-Währung noch 1,6 Prozent betragen. Besonders deutlich verteuerte sich abermals Energie, die gegenüber dem Vorjahresmonat 13,1 Prozent mehr kostete. Alle anderen Produktkategorien verteuerten sich unterdurchschnittlich. (dpa/jW)