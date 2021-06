Betteln für die Fusion

Christoph Soeder/dpa Gibt die Richtung vor, in die es gehen soll: Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn (v.) in Berlin (25.5.2021)

Der Chef des Berliner Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen, Michael Zahn, hat bei den eigenen Aktionären für die Annahme des Kaufangebots durch den Bochumer Konkurrenten Vonovia geworben. »Wir müssen Antworten finden im Hinblick auf die fortlaufende Regulierung, die wir auch in Zukunft erwarten dürfen«, sagte Zahn am Dienstag auf der Hauptversammlung des Unternehmens. Er nannte als Beispiel die Umlage der CO2-Steuer, die künftig auch von Vermietern mitgetragen werden soll.

Auch seien unter anderem wegen der deutlich gestiegenen Einkaufspreise für Immobilien weitere Aufkäufe für die Deutsche Wohnen alleine sehr schwierig zu stemmen. In dieser Situation sei das Angebot der Vonovia sehr fair, versicherte Zahn. Deutschlands größter Immobilienkonzern hatte sich Ende Mai mit der Deutsche Wohnen auf die Übernahme geeinigt. Vonovia will den Aktionären der Deutsche Wohnen insgesamt rund 18 Milliarden Euro bieten, wie beide Seiten mitteilten.

Zudem einigten sich beide Konzerne mit dem Berliner Senat auf den Verkauf von rund 20.000 Wohneinheiten an das Land. Auch sollen in den nächsten drei Jahren die jährlichen Mietsteigerungen auf höchstens ein Prozent im Jahr begrenzt werden. Weniger als 12.000 dieser Wohnungen – und damit rund 60 Prozent des Pakets – kämen aus dem Portfolio der Deutsche Wohnen, sagte Zahn. Der Konzern vermietet in der Hauptstadt bislang rund 114.000 der bundesweit mehr als 155.000 eigenen Wohnungen.

Die Berliner Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« sieht in der Fusion einen Erfolg. Bereits vergangene Woche erklärte Sprecherin Jenny Stupka, dass sich nichts an der Kampagne ändere. »Auch der fusionierte Wohnungskonzern wäre von einer Vergesellschaftung aller Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin betroffen, wie sie die Initiative ›Deutsche Wohnen & Co. enteignen‹ anstrebt«, hieß es. Dass die Deutsche Wohnen einem Deal zustimme, den sie vor fünf Jahren noch abgelehnt hatte, sei auf den Druck der Kampagne zurückzuführen. Die Initiative kämpft dafür, dass Immobilien von Konzernen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin verstaatlicht werden. Stichtag dafür ist der 26. September. Bis zum 25. Juni muss sie deshalb 175.000 Unterschriften sammeln. Ende April hatten 130.000 Unterstützer unterschrieben. (dpa/jW)