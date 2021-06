Aufklärung gefordert

Dennis Owen

Kinderschuhe und Spielsachen sind an der Gedenkstätte vor der ehemaligen »Kamloops Indian Residential School« in Kanada zu sehen, nachdem vergangene Woche die Überreste von 215 Kindern Indigener an diesem Ort gefunden wurden. Premierminister Justin Trudeau kündigte am Montag (Ortszeit) »konkrete Schritte« zur Unterstützung der indigenen Bevölkerung seines Landes an. Die Organisation Assembly of First Nations fordert Aufklärung. Das 1890 eröffnete katholische Heim sollte indigene Kinder zwangsweise in die weiße Mehrheitsgesellschaft integrieren. (AFP/jW)