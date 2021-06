Kabinettsbeschluss zur Pflegereform erwartet

Berlin. Die Bundesregierung will voraussichtlich an diesem Mittwoch noch eine Pflegereform auf den Weg bringen, die unter anderem eine bessere Bezahlung von Pflegekräften beinhalten soll. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte am Dienstag, in der Regierung und mit den Fraktionen habe es letzte Abstimmungen gegeben. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnte, die angestrebte tarifähnliche Bezahlung werde die vier Millionen Leistungsbezieher »mit voller Breitseite treffen«. Die über drei Millionen zu Hause Gepflegten gingen zudem komplett leer aus. (dpa/jW)