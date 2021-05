Forderungen an neues Hochschulgesetz

Potsdam. Die Studierenden in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Brandenburg veröffentlichen am heutigen Dienstag gemeinsam mit der »Brandenburgischen Studierendenvertretung« einen Forderungskatalog zur Novellierung des Hochschulgesetzes im Bundesland. Die Hochschulen seien Orte des Lernens, des Arbeitens und der Wissensproduktion, heißt es in einer Pressemitteilung der GEW vom Montag. »Finanziert werden sie vor allem vom Land – also von uns allen.« Davon merke man an den Hochschulen allerdings recht wenig. Die Studierenden fordern daher mehr Demokratie und Transparenz, eine echte Anbindung an die Gesellschaft und eine Forschung, die friedlichen Zwecken dient. (jW)