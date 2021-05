Kiran West Jeans und schwarzes T-Shirt: Aleix Martínez tanzt Beethoven

Selten war ein Publikum so festlich gestimmt wie am letzten Wochenende in der Hamburgischen Staatsoper. Nach der Neueröffnung der Opernsaison mit einer leicht klamaukigen »Aggrippina« in der ­Regie von Barrie Kosky am Freitag (Musik: Händel, gespielt nicht vom Opernorchester, sondern vom Ensemble Resonanz) triumphierte am Sonnabend und Sonntag das Hamburg Ballett mit einem neuen Glanzwerk seines Chefs John Neumeier. Das »Beet­hoven-Projekt II« vereint freie Assoziationen zu Leben und Werk von Ludwig van Beethoven mit persönlich-autobiographischen Reminiszenzen des Choreographen Neumeier.

Zunächst geht es um das Leben als Leid: mit der künstlichen Verknappung des Seins, wie wir sie jetzt in der Coronazeit erleben, sowie mit der zunehmenden Schwerhörigkeit des Pianisten, Dirigenten und Komponisten Beethoven. Ihm wird unter Höllenqualen alles zu Lärm und aller Lärm zur Stille. Trost bieten einzig Freundschaft und Liebe, gesellschaftliche Anlässe werden hingegen zur Folter.

Mit Jeans und schwarzem T-Shirt tanzt Aleix Martínez die Hauptfigur, also Beethoven, die aber ebenso Neumeier sein könnte oder einfach ein Mann mit Angst um die berufliche Identität. Fulminant wird das von Martínez gesprungen, gezappelt, gelitten, gelebt. Es ist ja kein Zufall, dass er auch in Neumeiers »Beethoven-Projekt« von 2018 die Titelfigur tanzte. Schon damals changierte die Rolle zwischen einer Selbstreflexion Neumeiers und seiner Analyse von Beethoven.

Im neuen Stück ist die elegante ­Hélène Bouchet die wichtigste Partnerin, als »unsterbliche Geliebte«, die in ständiger Korrespondenz mit Beethoven steht. Innige, aber auch raffinierte Pas de deux prägen ihre Beziehung. Und da ist ein Mann: Jacopo Bellussi steht mit all seinen Merkmalen eines First-Class-Ballerinos wie ein Fels in der Brandung da. Er hält den Freund, er leitet ihn, er hebt ihn, trägt ihn – als wäre Martínez leicht wie eine Feder. Was für tolle Männerbünde, da wird frau ein wenig neidisch.

Dennoch bricht immer wieder das Elend der Einsamkeit an. Da mag das Ensemble noch so freudig erregt springen und körperlich tirilieren: Beethoven ist durch seine Krankheit bitterst allein. Er muss sein Schicksal akzeptieren, will er nicht untergehen. Nach der Pause zeigt sich die Macht der Phantasie. Beethoven sieht sich jung, schön und wild im schwarzen Seidenrock, exzessiv und großartig: Atte Kilpinen. Mit der zünftigen Ida-Sofia Stempelmann wirbelt er in Volkstanzmanier durch die Reihen der im Gleichmaß Glücklichen. Weitere Paare illustrieren das von Beethoven erträumte Glück – und gönnen sich Zeitsprünge durch die Gegenwart.

Was die modischen Kostüme von Albert Kriemler unterstützen. Manches könnte ein getanzter Gedankenstrom sein. Lebenslust und sich steigernde Vitalität führen zum kunterbunten Finale, mit über 30 Tänzerinnen und Tänzern auf der Bühne – als wolle Neumeier das Coronavirus in die Schranken weisen. Spektakulär ist das letzte Bild: Beethoven als Drehhebefigur, ein lebendes modernes Denkmal, horizontal in der Luft gehalten vom starken Partner. Man schmunzelt und freut sich, wenn man weiß, dass Neumeier glücklich mit einem jüngeren Mann verehelicht ist.

Ebenfalls festlich: das dazu erklingende Philharmonische Staatsorchester Hamburg, von Kent Nagano vorbildlich geführt, mit mal filigranem, dann nachgerade wagnerianischem Sound. Und Tenor Klaus Florian Vogt singt so edelmütig die Arie aus »Christus am Ölberge«, dass sich schon dafür eine Anreise lohnt. Schlussendlich bricht ein Jubel aus, der sich hörbar seit Oktober letzten Jahres staute. Draußen sagt jemand treffend: »Endlich dürfen wir wieder!«