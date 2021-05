Es macht nichts mit dir

Nuno Cruz/imago images/NurPhoto Wo steckt eigentlich Schweinsteiger? Die Chelsea-Fans feiern ihren zweiten Henkelpott

Es war wohl einst Otto Rehhagel der sagte, Geld würde keine Tore schießen. Aber es ist möglich, für sehr viel Geld sehr gute Spieler zu kaufen – die dann eben das Toreschießen übernehmen.

Ein solcher Spieler ist Kai Havertz. Der deutsche Nationalspieler wechselte vor der Saison für rund 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea – und schoss den neuen Klub mit seinem Treffer in der 42. Minute gleich einmal zum Triumph in der Champions League. Insgesamt haben die Londoner nach Angaben von transfermarkt.de vor der Saison um die 250 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben.

Passt in die Zeit

Der Gegner an diesem Finalabend vor 14.000 Zuschauern in der portugiesischen Hafenstadt Porto kam ebenfalls aus England – und hat im letzten Sommer auch viel Geld in frisches Personal investiert. Allein Innenverteidiger Rúben Dias war Manchester City um die 70 Millionen Euro wert. Während viele andere Vereine aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie sparen mussten, konnten Chelsea und City dank (super-)reicher Gönner das Geld mit vollen Händen ausgeben. Der Klub aus Manchester gehört einem Investmentunternehmen aus Abu Dhabi, die Londoner dem russischen ­Milliardär Roman Abramowitsch, beide waren an der gescheiterten Super League beteiligt. Ein Finale der Champions League zwischen den beiden passt in die Zeit.

Sportlich gesehen war der Sieg des FC Chelsea hochverdient. Trainer Thomas Tuchel hatte seine Mannschaft taktisch optimal auf den Gegner ausgerichtet. Immer wieder brachten die »Blues« Manchester mit sogenannten Chipbällen hinter den Defensivverbund in Verlegenheit. City hingegen wirkte auch offensiv verkrampft, konnte sein Positionsspiel und Pressing gegen einen intelligent und intensiv verteidigenden Kontrahenten nur selten durchbringen. Die beste Chance vergab Riyad Mahrez in der Nachspielzeit (90.+7).

Vor der Partie hatte Manchesters-Trainer Pep Guardiola die Fachwelt mal wieder überrascht, als er sich bei der Aufstellung entschied, ohne echten »Sechser« aufzulaufen. »Ich habe das Beste versucht. Ich habe die beste Aufstellung, die ich finden konnte«, rechtfertigte sich Guardiola auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Nun versteht wohl kaum jemand so viel vom Fußball wie der Katalane, Guardiola gilt als ­Genie. Doch mit Rodri den derzeit weltweit besten ­defensiven Mittelfeldspieler auf der Bank zu lassen und dessen Aufgaben dem eher offensiv denkenden Ilkay Gündogan zu übertragen, war ein Risiko, das sich nicht ausgezahlt hat. Zum wiederholten Male wird sich Guardiola den Vorwurf gefallen lassen müssen, ein wichtiges Spiel in der Champions League zu verkopft angegangen zu sein.

Tuchels Triumph

Aufgrund der fehlenden zusätzlichen Absicherung zeigte sich City über das gesamte Spiel äußerst anfällig für Konter. Kurz vor der Halbzeit war es Mason Mount, dem es gelang, einen scharfen Pass genau zwischen die Innenverteidigung von City zu spielen. Empfänger Havertz blieb ruhig und vollendete zum Tor des Tages. Für den 21jährigen war es der erste Treffer in der Königsklasse überhaupt. Einen besseren Zeitpunkt hätte sich Havertz, der gemeinsam mit N’Golo Kanté und Außenverteidiger Reece James zu den besten Akteuren seiner Mannschaft zählte, für seine Torpremiere wohl nicht aussuchen können. Der eingewechselte ­Christian ­Pulisic vergab in der 73. Minute noch die ­Chance auf das 2:0.

Den wohl größten Anteil an Chelseas zweitem Triumph in der Champions League nach 2012 hat Trainer Thomas Tuchel. Der 47jährige übernahm das Team im Januar und brachte es wieder auf Erfolgskurs. Der gebürtige Schwabe gewann zum ersten Mal in seiner Karriere den Henkelpott, nachdem er im vergangenen Jahr mit Paris St. Germain im Finale noch an den Bayern gescheitert war. »Natürlich ist jetzt die Zeit, ein paar Tage lang zu feiern, es zu genießen und zu verarbeiten. Aber sonst macht es überraschenderweise nicht so viel mit dir. Und ich glaube, das ist gut. Denn niemand will sich ausruhen. Ich will mich nicht ausruhen«, so Tuchel nach dem Abpfiff.

Ausruhen sollte er sich auch nicht – denn Klubeigner Abramowitsch ist bekannt für seinen hohen Trainerverschleiß. Er übernahm Chelsea 2003 und hat geschätzte zwei Milliarden Euro in Spieler investiert. Seitdem hat der Klub nun 17 große Trophäen geholt. In der gesamten vorherigen Vereinsgeschichte waren es nur zehn. Geld mag zwar keine Tore schießen – aber es hilft gehörig.