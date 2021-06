Fromme Mythen

Jon Nazca/Reuters »Friedensprojekt« in Aktion: Angehörige der spanischen Fremdenlegion im Einsatz gegen Migranten (Ceuta, 18.5.2021)

Der österreichische Verleger und Autor Hannes Hofbauer ist einer der bekanntesten Kritiker der EU im deutschsprachigen Raum. Ehemals ein Linker, das hat sich in der Zwischenzeit geändert. Auch in den Spalten dieser Zeitung hat er in der Vergangenheit verschiedentlich den Charakter der sogenannten Osterweiterung der EU analysiert: als Prozess der Subsumtion peripherer und den entwickelten Kapitalismen Westeuropas hoffnungslos unterlegener Volkswirtschaften unter die Diktate der Verwertung westeuropäischer Kapitale und die Verwandlung der »neuen Mitgliedsländer« in Absatzmärkte und Lieferanten billiger Arbeitskräfte – von der Erdbeerpflückerin bis zum Anästhesisten. Den Herkunftsländern hat das erlaubt, die transformationsbedingte Arbeitslosigkeit ein Stück weit zu exportieren. Deshalb hat es keinen vernehmlichen Widerstand gegen diese Bevölkerungstransfers gegeben, auch wenn sie – zum Beispiel – das Gesundheitswesen der Länder Osteuropas durchaus durch Personalmangel in Mitleidenschaft ziehen.

Mit seiner Studie »Europa. Ein Nachruf« setzt Hofbauer allgemeiner an. Er will die frommen Mythen dekonstruieren, die die EU über sich selbst verbreitet. Über weite Strecken gelingt ihm das auf der deskriptiven Ebene sehr überzeugend. Man kann bei ihm Belege dafür finden, dass »Europa« schon seit der Spätantike sowohl ein Programm der Ausgrenzung und Feindschaftserklärung war, wie die Berufung auf »Europa« nach innen Hegemonialansprüche zu kaschieren suchte. Das ist zwar an sich wenig überraschend, denn wer eine Gemeinschaft definiert, definiert immer auch, wer ihr eben nicht angehört. Jede Bestimmung ist Negation, wusste schon Spinoza, und Hegel hat diesen Gedanken übernommen. »Alle Menschen werden Brüder«, diese Schillersche Phrase als Subtext der EU-Hymne, ist leeres Geschwätz, solange die Produktionsweise sie zwangsläufig zu Konkurrenten macht und so in Gegensatz zueinander setzt.

Doktrinärer Antisozialismus

Trotzdem ist es im einzelnen lehrreich zu lesen, was Hofbauer ausgräbt. Wer weiß schon, dass die berüchtigte Plünderung Konstantinopels durch die Teilnehmer des IV. Kreuzzuges 1204 unter »europäischen« Losungen geschehen ist? Halbwegs bekannt ist, dass die deutschen Faschisten, als ihnen die Kräfte ausgingen, den Kontinent im eigenen Namen zu unterjochen, ein Programm des »antibolschewistischen Europa« auflegten, um ihrer Propaganda einen übernationalen Anstrich zu geben. Zwischen den zeitlichen Eckpunkten des Untergangs von Westrom im 5. Jahrhundert und 1945 bringt Hofbauer aus der geistigen Vorgeschichte der »europäischen Integration« vieles zum Vorschein, was den heutigen Anspruch der EU, ein »Europa der Werte« zu vertreten, wenig idyllisch aussehen lässt.

Lesenswert ist auch sein knapper Durchgang durch die Geschichte der »europäischen Integration« ab 1950. Die Biographien der »Männer der ersten Stunde« wie Robert Schuman und Jean Monnet machen deutlich, dass sie schon vor dem Zweiten Weltkrieg als Lobbyisten des Kapitals unterwegs waren und teilweise der französisch-deutschen Allianz, die in den 1930er Jahren ein Projekt der französischen Rechten war, das Wort geredet haben. Hofbauer schildert, wie die USA im Zuge des globalen Kalten Kriegs Ruhe an der europäischen Front brauchten und deshalb ihre durchaus widerstrebenden Alliierten mit ökonomischen und diplo­matischen Erpressungsmanövern in die zunächst wirtschaftlich begründete und dann immer politischer werdende Allianz hineingedrängt haben, an deren Ende die heutige EU steht.

Die steht bei Hofbauer als von Kapitalinteressen dominierter Koloss da, wirtschaftspolitisch geprägt von dok­trinären Antisozialisten, die sich gerne auf Mises und Hayek berufen. Die lange Liste der aus Brüssel eingeleiteten Deregulierungsschritte hat einen gemeinsamen Inhalt: nationale Schutzmaßnahmen für Produzenten – oder auch sozialpolitische Errungenschaften der Arbeiterbewegung – als binnenmarktwidrig abzuräumen und einen Markt zu schaffen, auf dem nach den Gesetzen der Gleichbehandlung diejenigen sich durchsetzen, die sowieso schon die Stärksten sind. In der Praxis in den meisten Fällen deutsche Kapitale. Kein Wunder, dass Hofbauer diesem undemokratischen, von der Logik der Kapitalakkumulation und gegen den schwankenden Willen der beteiligten Bevölkerungen durch mehrere nicht gewählte Entscheidungsebenen abgesicherten Projekt wenig abgewinnen kann und deshalb Vorgänge wie den »Brexit« mit mindestens einem lachenden Auge als Anfang vom Ende des Brüsseler Kolosses betrachtet.

Wahrer Kern

Nur: Hofbauers angekündigter Ausblick auf ein Europa nach dem Zerfall der EU verhält sich zur Kraft seiner Analyse des Bestehenden wie der Bettvorleger zum Tiger. Hofbauer stellt sich vor, dass man nur die zentralisierende EU-Ebene entfernen müsse, und darunter werde dann ein tolerantes, nachhaltiges, ökologisches und so weiter Europa der Vielfalt wieder zum Vorschein kommen, welches Brüssel nivelliert habe. Dagegen ist nun doch nachdrücklicher Zweifel anzumelden. Denn Hofbauer reflektiert nicht, welche sozialen Kräfte dieses Nach-EU-Europa formen sollen, wenn die EU in ein paar Jahren zumachen müsste. Dieselben Bourgeoisien und nationalen Staatsapparate, die den Brüsseler Apparat zuvor geformt haben? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auf die EU eine Wiederholung der innereuropäischen Konfrontation des frühen 20. Jahrhunderts folgen würde.

Denn das Eigenlob der EU (»Friedensprojekt«) ist zwar einerseits verlogen, aber es hat wie jede gute Lüge einen wahren Kern. Ihre Kriege führt die EU mit vereinten Kräften nach außen und will das auch noch intensivieren; innerhalb ihres Rahmens aber hat sie die Möglichkeit von Kriegen weitestgehend ausgeschlossen. Das ergab sich aus der Erkenntnis aller Beteiligten nach 1945, dass eine Konfrontation zwischen annähernd gleichstarken Kontrahenten nur zur dauerhaften Schwächung aller führt und deshalb besser vermieden werden sollte. Eine Gemeinschaft mit negativem Inhalt, aber darin durchaus eine. Von dem französischen Sozialisten Jean Jaurès stammt der Satz, der Krieg stecke im Kapitalismus wie der Regen in der Wolke. Hofbauer schlägt, um im Bild zu bleiben, vor, den Blitzableiter abzubauen, ohne die Gründe für das Gewitter zu beseitigen. Jenseits der EU steckt die Barbarei – oder, vielleicht darf man es mal sagen, der Sozialismus. Tertium non datur.