Nachschlag: Schurkenstaat

Marokko gilt als »Stabilitätsfaktor« und ist doch selbst das größte Hindernis regionaler Integration (Fahnen des Königreichs in der besetzten Westsahara)

Marokko ist ein »Schurkenstaat«, der bisher geradezu mit Samthandschuhen angefasst wurde. Die Begründung dafür lautet, dass es sich bei dem nordafrikanischen Land um einen wichtigen Stabilitätsfaktor in einer Region handele, die unter anderem unter Migration, Terrorismus und Drogenhandel leide. Aber was, wenn man derart gewissermaßen den Bock zum Gärtner gemacht hat? Am Freitag luden das »Französisch-sahrauische Studienzentrum ›Ahmed Baba Miske‹« und die »Taskforce« der »Solidaritätskonferenz zur Unterstützung des Kampfes der Westsahara« (Eucoco) zu einem aufschlussreichen Videoseminar über »Regionale Sicherheit«. Die Referenten stellten klar: Marokko ist einer der weltgrößten Drogenexporteure, das Königreich hat seine eigenen Dschihadistengruppen ins Rennen um die Hegemonie in Sahara und Sahel geschickt, und was die Flüchtlinge angeht, so instrumentalisiert es schamlos das Elend der eigenen Bevölkerung, um Druck auf die EU auszuüben. Also, wo bleibt hier die Reaktion? (jt)

