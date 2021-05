imago/ZUMA Press

Nur eine Seite

Zu jW vom 21.5.: »Diskriminierung geht weiter« und »Lesbenfrühling ohne Transfrauen«

Nicht erst seit »Corona« bemerke ich eine ungünstige Polarisierung. Seit »Corona« hat diese Haltung leider auch bei Euch zugenommen: Es gibt nur »entweder/oder«, »gut oder böse«. Gegenpositionen werden abgekanzelt, meist ohne die Argumente zu berücksichtigen, diese zu diskutieren oder die kritisierten Personen selbst zu Wort kommen zu lassen. Dies zeigt sich aktuell leider auch bei der Berichterstattung über das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. (…) Hat sich der Autor in seiner Recherche informiert, was genau sich hinter diesen Gesetzentwürfen verbirgt? Mit dem Für und Wider, und zwar gesellschaftlich, medizinisch, ethisch, psychologisch, was das in bezug auf Geschlechterrollen bedeutet, vor allem was Befürchtungen einer Verfestigung konservativer weiblicher und männlicher Geschlechterrollen betrifft? Die Diskussionen und wissenschaftlichen Erkenntnisse (…) dazu sind sehr vielschichtig, sie lassen sich nicht auf die einfache Formel bringen, dass das Gesetz und die Befürworter progressiv und links sind und die Gegenpositionen und die Personen, die diese vertreten oder zumindest in Frage stellen, reaktionär oder gar rechts. Diese Diskussionen kann man nicht in einem einzigen einseitigen und lückenhaften Beitrag abhandeln!

(…) Das gleiche setzt sich leider auch in dem zweiten Artikel auf der Feminismusseite über die Veranstaltung des »Frauenlesbenfrühlings« fort. Auch hier sofort eine Verurteilung der Organisatorinnen, diese kommen auch hier nicht zu Wort. Hat die Journalistin sich das Programm angeschaut? Wieso dürfen kontroverse wissenschaftliche Diskussionen nicht geführt werden? Warum ist die Thematisierung zum Beispiel von De-Transition automatisch eine Diskriminierung von Transpersonen? Seit wann gibt es nur eine einzige richtige wissenschaftliche Position? Wieso werden Teile der lesbisch-feministischen Bewegung sofort in die rechte Ecke gestellt? Damit man/frau sich dann erst gar nicht mehr mit deren Argumenten beschäftigen muss? (…) Ich muss nicht alles befürworten, was eine Zeitung schreibt, darum geht es nicht. Aber die einseitige Haltung (…) lässt mich etwas ratlos und auch enttäuscht zurück. (…)

Nadin K., Onlinekommentar

Zweierlei Maß

Zu jW vom 25.5.: »Piraterie gerade nicht«

(…) Wie so oft, messen die US-Verbündeten EU und allen voran die BRD im Falle der zur Landung in Minsk veranlassten Ryanair-Maschine wieder mit zweierlei Maß. Im Jahr 2013 gab es einen ähnlichen Vorfall, den Flug des damaligen bolivianischen Präsidenten Evo Morales, der auf Drängen der USA im Rahmen der Suche nach dem Whistleblower Edward Snowden zu einer Notlandung in Österreich gezwungen wurde. Snowden befand sich jedoch nicht an Bord der Maschine. Wo blieb da der Aufschrei von EU und BRD, wo die Verhängung von Sanktionen gegen Österreich und die USA? (…) Bei dem in Minsk verhafteten Raman Pratassewitsch hingegen handelt es sich um einen von den USA finanzierten »Oppositionellen«, der die Belarussen gegen die Regierung aufwiegelt. In einer Videokonferenz, die jüngst auf dem Onlinekanal der Telefonprankster Wowan und Lexus geteilt wurde, gaben hochrangige Vertreter der US-amerikanischen Agentur National Endowment for Democracy (NED) zu, aktiv Antiregierungskampagnen in Belarus finanziert und anderweitig unterstützt zu haben. Die Funktionäre des vom US-Kongress finanzierten NED enthüllten auch, dass sie ihre Bemühungen mit prominenten politischen Aktivisten in einer Reihe von Ländern, einschließlich Russlands, koordinieren. Hier wird offensichtlich, dass nicht Russland, sondern die USA sich in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmischen. Vielleicht geht der Schuss aber nach hinten los, Belarus lehnt sich noch mehr an Russland an, vielleicht bis zur Vereinigung.

Wolfgang Reinhardt, Nordhausen

Hass macht blind

Zu jW vom 26.5.: »Habeck im Pech«

Es war einmal – am Hindukusch. Dort sollte bekanntlich Deutschland verteidigt werden, so der damalige Verteidigungsminister Peter Struck (SPD). Während die Bundeswehr im Begriff ist, Afghanistan mehr oder weniger unverrichteter Dinge den Rücken zu kehren, hat sich unser Kriegsminister in spe Robert Habeck (Grüne) auf den Weg in die Ukraine gemacht. Dort soll unsere militärisch befestigte Demokratie gemeinsam mit den dortigen Streitkräften helfen, »die Sicherheit ganz Europas« zu garantieren. Hat er noch immer nicht den Unterschied zwischen EU und Europa begriffen? (…) Halten wir fest: Strucks »strukturierter Verteidigung« von einst will Robert Habeck ein neues Gesicht verpassen. Und das soll uns offenbar in Angst und Schrecken oder auch in Kriegsstimmung versetzen. Sevim Dagdelen, die außenpolitische Sprecherin der Linkspartei, sieht das so: »Wer, von Russland-Hass verblendet, die ultrarechten Milizen in der Ukraine ignoriert und behauptet, das Land verteidige die Sicherheit Europas und müsse deshalb aufgerüstet werden, ist eine reale Gefahr für die Sicherheit in Deutschland und Europa.« Hier ist der Hinweis auf Europa korrekt.

Hans Schoenefeldt, per E-Mail

Andere Geschichte

Zu jW vom 25.5.: »Links vom Kreml«

Vielen Dank für den erfrischend objektiven und informativen Artikel. Ich kann daraus sehr viele Details für meine Arbeit entnehmen, denn ich verfolge seit Jahrzehnten die Entwicklungen in der Sowjetunion und der Russischen Föderation, insbesondere in der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF). Dabei geht es mir um ein Verstehen der Probleme, mit denen die KPRF sich heute konfrontiert sieht. Die Russische Föderation ist leider ein Land des Kapitals geworden mit all den Oligarchen, jedoch ist es ein Land mit einer sozialistischen Geschichte, die die Länder der EU nicht aufweisen können. Daher unterscheidet sich die Russische Föderation wesentlich von diesen.

Cilly Keller, per E-Mail