Die Filmszene, zu der das berühmteste Lied von B. J. Thomas erklang, ist ein Kinoklassiker: Der sehr junge Paul Newman fährt lachend Fahrrad, seine Freundin (Katharine Ross) sitzt vorne auf dem Lenker – all das unterlegt von »Raindrops Keep Fallin’ on My Head«. Der Song aus der Westernkomödie »Zwei Banditen« (1969) wurde zum Welthit und prägte die Karriere des 1942 geborenen Billy Joe Thomas. Nach einer vor allem in den USA zeitweise sehr erfolgreichen Laufbahn ist der Musiker am Samstag mit 78 Jahren in Arlington/Texas gestorben, wie sein Management mitteilte. Zu seinen Hits zählten »I Just Can’t Help Believing« oder »Hooked on a Feeling«. (dpa/jW)