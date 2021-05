Er ist noch wach

imago images/Mary Evans Nicht spannend, aber schön: Onkel Paul hat Probleme mit der Konzentration

Paul Weller, die ewige Stilikone. Auch wenn sein Gesicht inzwischen immer stärker an Klaus Augenthaler erinnert, wofür er nichts kann, und seine Frisurenwahl in den 2000ern bisweilen Altersdemenz fürchten ließ. Immerhin hat er die Rod-Stewart-an-einem-schlechten-Tag-­Phase offenbar hinter sich gelassen. Auch seine Nähe zu den Gallagher-Brüdern von der Beatles-Coverband Oasis war nicht nur aus Stilgesichtspunkten schwer erklärbar. Wenn man aber nur seine Platten der letzten Jahre anhört, ist er immer noch beeindruckend. Nicht jede Platte ein Knaller, aber irgendwas gab es immer, was man gut finden oder schätzen konnte. Man darf auch nicht vergessen, dass Paul Weller inzwischen 63 Jahre alt ist und mehr als 40 Jahre im Geschäft.

Der Opener »Cosmic Fringes« erinnert mit seinen Elektroniksprengseln – jedoch nicht mit seinem strukturell traditionellen Rock – an die altersradikale Experimentierphase, in die Weller um 2010 eintrat. Die spielte zwar nicht unbedingt seinen songschreiberischen Qualitäten in die Hände, zeigte aber, dass er wach war und lieber Neues ausprobiert, als sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Leider fehlt bei »Cosmic Fringes« eine nennenswerte Hookline. So fängt das Album zwar enthusiastisch an, aber nicht weiter erinnernswert. Stimmlich channelt Weller hier Ian Drury. Oder dessen Sohn Baxter Drury. Kommt auf dasselbe raus.

Track zwei, »True«, rockt munter weiter – konservativer Soul-Rock, wie man ihn von Weller immer wieder hört, wenn er nicht sonderlich inspiriert ist. Mit dem dritten Song, dem langsamen Groover »Fat Pop«, wird es dann etwas interessanter. Das Stück verlässt sich ganz auf die Stimmung, die es kreiert, will nicht zuviel und nicht zuwenig. ­Nachtstimmung, Klarinette. So könnte es weitergehen.

Tut es aber nicht. »Shades of Blue« – geschrieben und gesungen mit seiner Tochter Leah – ist ein freundlicher Sixties-Popsong. Mit Refrain und allem Drum und Dran. Nicht spannend, aber schön. Paul Weller war ja musikalisch immer (abgesehen von der oben erwähnten Phase um 2010) eher konservativ bis reaktionär, das war im Prinzip schon bei The Jam und Style Council so. Damals verknüpfte er seine in den 1960ern wurzelnde – keimende, wachsende, blühende – Musik mit dezidiert linker Politik. Heute hält er sich politisch weitgehend zurück. Was vermutlich auch besser ist, wenn man sich anschaut, was ehemals progressive Altersgenossen heute so von sich geben. Ansatzweise politisch wird es auf »Fat Pop« grad noch, wenn Weller in »That Pleasure« auffordert, sich für Black Lives Matter zu engagieren. Was in seiner Zielgruppe vermutlich bzw. hoffentlich »preaching to the converted« ist.

Schließlich haben wir da ein paar klassische Weller-Balladen, die er immer noch entspannt aus dem Ärmel zu schütteln scheint, und ein echtes Highlight: den 70s-Funker »Testify« mit ­Andy Fairweather Low an der Gitarre und einer wunderbaren Voodoo-­Blaxploitation-Querflöte. Insgesamt ist das Album also eine gemischte Tüte, wie der Engländer sagen würde. Ein verstolperter Start, eine Handvoll wirklich schöner Balladen und zwei stilvolle funky Tracks. Eigentlich kann man sich nicht beschweren, gewohnt gute Platte von Onkel Paul. Doch es bleibt das Gefühl, dass mit etwas mehr Fokus, etwas mehr Konzentration mehr drin gewesen wäre. Es steckt hier das Potential zu einer wirklich großen Platte drin. Aber wir wollen nicht nörgeln, Paul Weller haut ja in den letzten Jahren seine Platten in beachtlicher Folge raus, da fallen für jeden genug Stücke ab.