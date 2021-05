Apropos Zustände

Jan Woitas/dpa-Zentralbild Was sagt man dazu? Iris Hanika kann’s kaum fassen

Zumindest der Academy hätte sie doch danken können. Aber Iris Hanika hat als Kind wohl nie für die Oscars geübt. Den Belletristik-Preises der Leipziger Buchmesse für ihren Roman »Echos Kammern« quittierte sie am Freitag mit einem schlichten »Puh!« Kurz darauf erklärte sie: »Ich bin sehr schlecht im unmittelbaren Reagieren auf irgendwas.« Aber als Literatin braucht man ja auch keine Reflexe wie ein Handballtorwart. Die Jury lobte sie jedenfalls als »kluge, wüste, witzige Erzählkonstrukteurin«, Hanika bekommt dafür 15.000 Euro überwiesen. Ihr Roman handelt von einer Berliner Lyrikerin fortgeschrittenen Alters mit dem hübschen Namen Sophonisbe, die sich in New York nicht nur auf einer Party von Beyoncé rumtreibt, sondern sich dort Hals über Kopf in einen 25jährigen verliebt, der seine Diss über die ukrainische Nationalbewegung schreibt. Um Gentrifizierung und Ovid geht es auch noch. Klingt, na ja, wild, aber auch schön. Das ist es jedenfalls für den Grazer Droschl-Verlag, der schon länger nicht mehr auf großer Bühne abgeräumt hat.

Wüst und witzig geht es bei Preisverleihungen eher selten zu, vor allem in Zeiten der Pandemie. Wegen der erneuten Absage der Leipziger Buchmesse saß die Jury in einer weitgehend leeren Kongresshalle, die Verleihung wurde gestreamt, die Nominierten waren per Video zugeschaltet. Freuen durften sich neben Hanika auch die Ethnologin Heike Behrend und Übersetzerin Timea Tankó. Erstere wurde für ihre Erinnerungen »Menschwerdung eines Affen« ausgezeichnet, letztere für die Übertragung von Miklos Szentkuthys »Apropos Casanova. Das Brevier des Heiligen Orpheus« von 1939 aus dem Ungarischen.

Damit wurden alle drei der vielbeachteten Messepreise von Frauen abgeräumt, was doch auch mal ganz schön ist, die Dämmerung der breitbeinigen Großschriftsteller (männlich, cis) ist schließlich schon längst angebrochen. Das ist den Unterzeichnerinnen eines offenen Briefes, der vor der Preisverleihung veröffentlicht wurde, allerdings noch nicht divers genug. Sie monieren, dass »keine Schwarzen Autor:innen und Autor:innen of Colour« unter den Nominierten seien und forderten deshalb etwa Positionen für neue Juroren, »die den Blick für neue, diverse Literatur weiten« sowie »mehr gezielte Stipendien und finanzielle Förderung« für nichtweiße Autorinnen und Autoren. Zu den Unterzeichnern zählen die Autorin und Journalistin Mithu Sanyal, der Schriftsteller Franz Dobler sowie viele Literaturwissenschaftlerinnen an angelsächsischen Universitäten. Ob das Problem nicht tiefer liegt, nämlich in einem ganz auf Vermarktbarkeit und Gleichförmigkeit getrimmten Literaturbetrieb, der Schriftsteller in vertrackten finanziellen Abhängigkeiten hält und ästhetische Leistungen eher bestraft statt befördert, ganz gleich, wer welchen Geschlechts oder welcher Hautfarbe da schreibt – das sei hier nur angedeutet.

Sie erzähle keine Geschichten, sondern Zustände, hatte Hanika erklärt. Und die sind bekanntlich düster.