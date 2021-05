Sorge um Gewinne

Krishnendu Halder/REUTERS Ein Junge arbeitet in einer indischen Textilfabrik (Hyderabad, 30.11.2012)

Kinder, die Kobalt aus der Erde kratzen oder auf Kakaoplantagen ausgebeutet werden, soll es in Zukunft nicht mehr geben. Diese Absicht steht hinter dem »Lieferkettengesetz«, auf dessen Entwurf sich die Regierungsparteien am Donnerstag geeinigt haben. Bei Vertretern der deutschen Wirtschaft hat das Gesetz wütende Reaktionen ausgelöst. Umwelt- und Entwicklungsorganisationen geht es dagegen nicht weit genug.

Das Gesetz sei ein »Meilenstein zur Durchsetzung der Menschenrechte in globalen Lieferketten«, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und teilte mit: Unser Wohlstand dürfe nicht auf weltweiter Ausbeutung und Kinderarbeit beruhen. Aktuell würden mehr als 70 Millionen Kinder auf der Welt in Minen, Textilfabriken oder auf Kaffeeplantagen ausgebeutet. Das Gesetz solle ihnen Perspektiven und Chancen für die Zukunft geben.

Die Reaktion der deutschen Wirtschaftsvertreter war vorhersehbar: Sie fürchten um ihre Gewinne und lehnen das Gesetz ab – und geben sich nebenbei als Vorreiter im Kampf für Menschenrechte und faire Umwelt- und Sozialstandards.

Für Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes Gesamtmetall, ist es »das dümmste Gesetz, das von der großen Koalition verabschiedet wurde«. Statt Menschenrechte zu sichern und Umweltverstöße zu verhindern, würden »vor allem Bürokraten mit Arbeit versorgt und Aktenordner gefüllt«. Unternehmen entstünden höhere Kosten, Produkte würden teurer und Arbeitsplätze gingen verloren, heißt es in einer Gesamtmetall-Erklärung. Zahllose Betriebe müssten ihre Arbeit einstellen, gehe das Gesetz wie geplant durch.

Uwe Mazura, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der deutschen Textil- und Modeindustrie, sieht in dem Gesetz ein »Bürokratiemonstrum«. Das Gesetz sei gutgemeint, würde aber nur das Gegenteil bewirken. Ausgerechnet denen, die Menschenrechte ernst nähmen, würden jetzt Lasten aufgebürdet, »die viele europäische und internationale Mitbewerber nicht haben«. Und Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Maschinen- und Anlagenbauer, monierte, es sei nicht eindeutig definiert, wie Unternehmen ihre Sorgfaltspflicht ausreichend erfüllen könnten.

Geht das Gesetz durch den Bundestag, gilt es ab dem Jahr 2023 zunächst für Unternehmen mit mehr als 3.000 in der Bundesrepublik Beschäftigten. Die Vorgaben sollen ab 2024 auf Unternehmen ausgeweitet werden, die in der BRD mehr als 1.000 Menschen für sich arbeiten lassen. Diese Firmen sollen »in ihren Lieferketten menschenrechtliche Sorgfaltspflichten« beachten, also genau hinsehen, ob bei ihren Zulieferern Kinderarbeit und Sklaverei vorkommen, ob Arbeits- und Umweltschutz beachtet werden.

Wenn sie es nicht tun, werden ihnen per Gesetz Bußgelder von bis zu zwei Prozent des jährlichen Umsatzes angedroht. Dabei wird abgestuft, je nachdem, wie groß die Möglichkeit ist, Einfluss zu nehmen. Bei »mittelbaren« Zulieferern gilt die Sorgfaltspflicht erst, wenn das Unternehmen von Menschenrechtsverletzungen auf dieser Ebene erfährt.

Diese Regelung hatten verschiedene Organisationen schon im März kritisiert, darunter die Entwicklungsorganisation Germanwatch und das Inkota-Netzwerk. Wenn Unternehmen erst handeln müssen, wenn sie »substantiierte Kenntnis« von möglichen Menschenrechtsverletzungen oder von Umweltschäden erhielten, dann werde sich zum Beispiel im Rohstoffsektor kaum etwas ändern. Hier würden viele Unternehmen die Lieferketten nicht offenlegen. Nur in den seltensten Fällen könne nachgewiesen sein, »dass Unternehmen über ihre Lieferketten mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindungen stehen«.

Nach dem Willen von Gerd Müller soll das Gesetz europaweit Schule machen. »Die Europäische Union sollte nun auf Grundlage der deutschen Regelung einen Vorschlag für die Einhaltung der Menschenrechte in allen europäischen Lieferketten machen«, sagte er der Augsburger Allgemeinen am Sonnabend. Das wäre aber ein Schritt zurück, denn das EU-Parlament befürwortet ein schärferes Gesetz: Kleine und mittlere Unternehmen sollen nicht ausgenommen werden, mittelbare Zulieferer sollen in »Risikosektoren« wie der Textilbranche der Verantwortung von EU-Firmen unterliegen, und zivilrechtliche Klagen gegen Unternehmen sollen möglich sein. Kurz: Was die Bundesregierung mit dem neuen Gesetz ausschließt, befürwortet das EU-Parlament.