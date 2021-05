Offenkundige Diskrepanz

Ammar Awad/REUTERS Ausgangssperre: Patrouille israelischer Einsatzkräfte nach den Unruhen in Lod am 12. Mai

Vor einer Woche hat die israelische Polizei ihre »Operation Law and Order« gestartet. 348 Israelis sind seitdem verhaftet worden, weil sie sich an den Unruhen in Jaffa, Akka oder Bet Yam beteiligt haben sollen. Darunter befanden sich nur 13 jüdische Israelis, berichtete die Tageszeitung Haaretz am Freitag in ihrer Onlineausgabe.

Damit erhöht sich die Zahl der im Monat Mai in Israel und dem besetzten Ostjerusalem Festgenommenen auf 1.872 Menschen. Neun von zehn sind Palästinenser. »Wir befinden uns mitten in der ›Operation Recht und Ordnung‹, einer umfangreichen landesweiten Operation, die dabei ist, ihr Ziel zu erreichen – diejenigen vor Gericht zu bringen, die an den Unruhen und Gewalttaten und Verbrechen der letzten Wochen beteiligt waren«, sagte Polizeichef Yaakov Shabtai am Donnerstag laut Haaretz im Anschluss an eine Ausschusssitzung der Knesset. »Wir werden die Operation auch in der nächsten Woche fortsetzen, wobei der Schwerpunkt auf der Verhaftung von Gesetzesbrechern und der Beschlagnahmung illegaler Schusswaffen liegt.«

Die Staatsanwaltschaft teilte am Donnerstag mit, dass die meisten der im Mai festgenommenen Personen Polizisten angegriffen, Steine geworfen oder die öffentliche Ordnung gestört hätten. Gegen 263 Personen, darunter 30 jüdische Israelis, werde ein Gerichtsverfahren eingeleitet. Fünfzehn der Angeklagten sollen rassistische Handlungen begangen haben und neun an terroristischen Straftaten beteiligt gewesen sein. 1.093 Personen waren am Donnerstag wieder auf freiem Fuß.

Angesichts der sehr unterschiedlichen Zahlen verhafteter jüdischer und palästinensischer Israelis bestehen Zweifel, ob es bei der Verhaftungswelle wirklich nur darum geht, Straftäter festzusetzen oder in erster Linie darum, politische Aktivisten einzuschüchtern, die an friedlichen Demonstrationen und Sitzstreiks teilgenommen haben. Der Verdacht ist keineswegs aus der Luft gegriffen. Ein Beispiel: Am 13. Mai zerrten jüdische Ultrarechte in Bat Yam einen palästinensischen Israeli aus seinem Auto und prügelten ihn beinahe zu Tode. Dutzende Umstehende hätten auf den Mann eingeschlagen und ihn getreten, berichtete ein anwesender Reporter der Tageszeitung Haaretz. »Ihre Gesichter sind deutlich zu erkennen. Was sie tun, ist ebenfalls klar«, wunderte sich Haaretz am Mittwoch darüber, dass zwei Wochen nach dem versuchten Lynchmord erst sechs Personen verhaftet wurden, obwohl 20 Täter problemlos identifiziert werden könnten.

Aber nicht nur Israel, sondern auch die von der Fatah dominierte Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hat seit dem Waffenstillstand Dutzende Aktivisten verhaftet oder vorgeladen. Der 22jährige Tarik Al-Chudeiri aus Ramallah berichtete am Freitag auf der Internetseite des TV-Senders Al Dschasira, er habe vergangene Woche im Hauptquartier der palästinensischen Sicherheitskräfte erscheinen müssen. Der absurde Grund: Er soll auf einer Demonstration Parolen skandiert haben, die den früheren, längst verstorbenen PLO-Führer Yassir Arafat beleidigt hätten. Er sei ins berüchtigte Gefängnis von Jericho gebracht worden, wo man ihn verhört habe. »Sie fesselten meine Hände hinter dem Rücken, verbanden mir die Augen und ließen mich stundenlang auf einem niedrigen Stuhl ohne Lehne sitzen.« Die Offiziere hätten ihn beschimpft und ihm Gewalt zugefügt. »Sie fanden es nicht gut, dass ich offen gegen die Palästinensische Autonomiebehörde bin, und beschuldigten mich, ein Mitglied der Hamas zu sein«, sagte er.

Offenbar fürchten der palästinensische Präsident Mahmud Abbas und die PA, dass die Hamas durch ihren hinhaltenden Widerstand im Gaza-Krieg auch auf der Westbank mehr Anhänger gewinnen könnte. Durchaus keine unbegründete Sorge. Während Tausende Palästinenser auf der Westbank lautstark ihre Solidarität mit Gaza zum Ausdruck brachten, zeigte sich die Autonomiebehörde kleinlaut. Die israelische Besatzungsarmee griff hingegen hart durch. In den elf Tagen des Gaza-Kriegs tötete sie nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem 27 Palästinenser in den besetzten Gebieten. Der 14. Mai sei der tödlichste Tag seit 2002 gewesen, als zwölf Menschen erschossen wurden. Opfer unter den jüdischen Siedlern waren in dieser Zeit nicht zu beklagen. »27:0 zugunsten Israels – oder sollten wir sagen, zu seiner Diskreditierung«, kommentierte Ha­aretz die Zahl am Donnerstag sarkastisch.