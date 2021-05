Suche ohne Ende

Ronen Zvulun/REUTERS Dauerzustand in Israel: Wahlwerbung von Premier Netanjahu und Herausforderer Lapid in Jerusalem (11.3.2021)

Am 23. März fanden in Israel zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren Parlamentswahlen statt. Wie die vorangegangenen ergaben auch diese keine eindeutige Mehrheit für oder gegen Premierminister Benjamin Netanjahu, der seit dem 31. März 2009 ununterbrochen Regierungschef ist.

Seit mehr als zwei Monaten wird über die Bildung einer mehrheitsfähigen Koalition verhandelt. Dafür wären die Stimmen von mindestens 61 der 120 Abgeordneten nötig. Als Führer der stärksten Fraktion bekam zunächst Netanjahu von Präsident Reuven Rivlin das Mandat, eine Regierungsbildung zu versuchen. Nachdem die dafür vorgesehene Frist ergebnislos abgelaufen war, ging der Auftrag an den Chef der zweitstärksten Fraktion, Jair Lapid von der Jesch Atid (»Es gibt eine Zukunft«), die in der Mitte des israelischen Parteienspektrums angesiedelt ist.

Lapid bleiben für seine Verhandlungsbemühungen nur noch wenige Tage Zeit. Sollte er bis zum 2. Juni keine Mehrheit zusammenbringen, ginge der Auftrag, sich auf einen Premierminister zu einigen, an das Parlament, die Knesset. Praktisch würde das auch bedeuten, dass Netanjahu eine zweite Chance für Koalitionsverhandlungen bekäme. Wenn dann nach 21 Tagen immer noch keine regierungsfähige Mehrheit gefunden wäre, würden automatisch die Auflösung der Knesset und die Ansetzung der nunmehr fünften Neuwahlen folgen. Die letzten Umfragen zeigen jedoch, dass dabei kein wesentlich anderes Ergebnis herauskommen würde. Netanjahus rechte Partei Likud bliebe voraussichtlich stärkste Fraktion, auch wenn der Abstand zur Jesch Atid, die vier oder fünf Mandate hinzugewinnen könnte, sich verringern würde.

Annäherung an Rechte

Lapid hat die Zeit nach dem Ende der militärischen Konfrontation mit der palästinensischen Hamas für eine Verstärkung seiner Verhandlungsbemühungen genutzt. Seit Freitag scheint es so, dass eine Kombination möglich ist, bei der zuerst der Chef der Partei Jamina (Die Rechte), Naftali Bennett, Premierminister wird und Lapid ihm nach zwei Jahren folgt. Während der Kämpfe hatte Bennett, ein ehemaliges Mitglied des Likud und mehrfach Minister in Netanjahu-Regierungen, verkündet, dass er für Verhandlungen über die von Lapid angestrebte »Regierung des Wandels« nicht mehr zur Verfügung stehe. Er begründete das damit, dass Israel in der gegenwärtigen Situation eine starke, möglichst breit aufgestellte Führung brauche.

Sobald der Waffenstillstand mit der Hamas geschlossen war, erklärte Bennett jedoch, er sei wieder für alle Optionen offen. Die Bedeutung des jüngsten Gesprächs zwischen Lapid und Bennet sollte dennoch nicht überschätzt werden: Die Einigung zwischen den beiden war bis jW-Redaktionsschluss am Sonntag noch nicht völlig sicher. Besonders die Nummer zwei der Partei Jamina, Ajelet Schaked, drängt angeblich, auf Netanjahus Angebot eines Bündnisses zu den nächsten Wahlen einzugehen. Auch sie war, wie Bennett, bis 2012 Mitglied des Likud und nach der Trennung Justizministerin unter Netanjahu. Dieser soll der Jamina jetzt acht sichere Plätze auf der Liste des Likud angeboten haben. Besonders großzügig wäre das nicht, denn die Partei hat gegenwärtig schon sieben Abgeordnete in der Knesset. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nahezu alles, was Israels Medien über die Koalitionsverhandlungen berichten, nur auf Gerüchten und anonymen Insidererzählungen beruht.

Lapid selbst schätzt, wie aus manchen Äußerungen herausklingt, seine Chancen, bis zum 2. Juni doch noch eine Koalition mit mindestens 61 Knesset-Stimmen zusammenzubringen, nicht hoch ein. Zwar hat er in den vergangenen Tagen Vorvereinbarungen mit der linken Partei Meretz und mit der rechtszionistischen, aber laizistischen Partei Jisrael Beteinu von Avigdor Lieberman getroffen. Mit der Partei Blau-Weiß von Netanjahus bisherigem Koalitionspartner Benjamin Gantz und mit der sozialdemokratischen Arbeitspartei sollen Lapids Bemühungen ebenfalls kurz vor einem Abkommen stehen. Mit der vom Likud abgespaltenen Partei Tikwa Chadascha (»Neue Hoffnung«) verhandelt Lapid in dieselbe Richtung.

Letztlich alles möglich

Eine Mehrheit für Lapid würde aber voraussetzen, dass er nicht nur dieses extrem heterogene Zweckbündnis zusammenhalten kann, sondern dass er zusätzlich mehrere Abgeordnete der arabischen Parteien Vereinigte Liste und Ra’am dazu bringen könnte, für ihn zu stimmen. Vielleicht sogar, ohne ihnen eine Regierungsbeteiligung zu versprechen. Das ist bisher nicht in Sicht. Nach der militärischen Konfrontation, die von Gewalttaten zwischen jüdischen und arabischen Teilen der israelischen Bevölkerung begleitet war, und der inzwischen eingeleiteten Verhaftungswelle, die nach amtlichen Angaben zu 70 Prozent Araber trifft, ist es noch schwieriger geworden.

Eine Spezialität der israelischen Parteipolitik ist, dass fast alle Bündnisse und Konstellationen grundsätzlich möglich sind. Dass ein Politiker, der das Präsidentenamt anstrebt, gleichzeitig Vereinbarungen mit der am weitesten links stehenden Partei des jüdisch-israelischen Spektrums, der Meretz, und den rechten Hardlinern von Jisrael Beteinu schließen kann, wäre kaum irgendwo anders auf der Welt vorstellbar. Es setzt unter anderem voraus, dass man sich hauptsächlich auf die Verteilung von Ämtern, aber nicht auf politische und soziale Inhalte verständigt.

Die einzige Konstellation, die Lapid, dessen Partei man wohl am besten als liberalzionistisch kennzeichnen kann, zum Amt des Regierungschefs verhelfen könnte, setzt die Beteiligung von drei eindeutig rechtsstehenden Parteien voraus: Jamina, Jisrael Beteinu und Tikwa Chadascha. Zusätzlich wären einige arabische Abgeordnete nötig.

Vielleicht funktioniert das genau einen Tag lang, um die Wahl des Premierministers – Lapid hat diesen Posten für die ersten zwei Jahre Bennett versprochen – über die Bühne zu bringen. Aber wie könnte danach gemeinsam regiert werden? Es scheint, dass Netanjahu sich jedenfalls in diese Richtung keine Sorgen machen muss.