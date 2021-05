Zeuge der »Troubles«

John White/Belfast Archive Project Eine Straßenbarrikade in der Boomer Street

In den frühen 60er Jahren begann John White in Belfast, seine junge Familie und seine Nachbarn rund um die Saul und die Vulcan Street zu photographieren. Man konnte ihn oft sehen, wie er mit seiner Standbildkamera und einer 8 mm Cine Kamera durch die Straßen zog und das alltägliche Leben der Gemeinschaft festhielt.

John White/Belfast Archive Project Ankunft der Britischen Armee in Belfast: Divis Street im August 1969

Er war ein talentierter Photograph mit einem scharfen Auge für Komposition und das Einfangen des »entscheidenden Moments«. John war einer der wenigen Photoenthusiasten, der verstanden hatte, in was für Zeiten er lebte, und dass es notwendig war, die ihn umgebenden Ungerechtigkeiten zu dokumentieren.

John White/Belfast Archive Project Der Morgen in Short Strand, als die Razzien und Internierungen von vermeintlichen Paramilitärs begannen

Als die »Troubles« ( lokale Bezeichnung für den Nordirlandkonflikt) in den späten 60er begannen, war John da, um die sich entfaltende politische Situation festzuhalten: die Barrikaden zwischen der Falls und der Shankill Road, die Ankunft der Britische Armee im August 1969, die den Internierungen folgenden Aufstände 1971 und die wachsende Zahl der Opfer in diesen frühen Tagen des Konflikts, der nur allzu lange andauern sollte.

John White/Belfast Archive Project Anhängerinnen des radikalen Unionisten Ian Paisly von der DUP (1970)

White war ein aktiver Gewerkschafter, der für die Transport & General Workers’ Union in ihrem Büro im Transport House arbeitete. Wie die meisten nichtprofessionellen Photographen der Arbeiterklasse nutzte White Einnahmen aus Hochzeiten und Portätanfertigungen, um seinen Hunger nach dokumentarischer Arbeit zu stillen.

John White/Belfast Archive Project Erschossen von der Britischen Armee: Der 19jährige Daniel O’Hagan wird im Juli 1970 zu Grabe getragen

John White hat mit seinem Erbe mehr als 2.000 Negative in Schwarz-Weiß wie auch in Farbe hinterlassen – im November 1998 wurde seine Arbeit in einer Ausstellung gewürdigt und anschließend 100 der beliebtesten Bilder in einem Kalender verewigt.