imago/ZUMA Press

Kultur zerstört

Zu jW vom 22./23./24.5.: »›Am besten jefalln ma de Sitze hier‹«

Als ich 1981 von Westberlin aus für einen Tag die Hauptstadt der DDR besuchen konnte, war das erste, was mich beeindruckte, ja geradezu überwältigte, eine im Sonnenlicht strahlende gläserne Fassade. Als BRD-Bürgerin wusste ich damals nicht, an welchem Gebäude ich gerade vorbeiging. Seiner Monumentalität und Ausstrahlung nach hielt ich es wie selbstverständlich für ein Regierungsgebäude. Das bedeutete für mich, aus dem kapitalistischen Westen kommend, dass das Innere für einen Normalbürger nicht ohne weiteres zu betreten war. Das war mein erster Eindruck vom Palast der Republik. Hätte ich damals geahnt, dass seine Jahre gezählt waren und er neun Jahre später wirklich nicht mehr betreten werden konnte, wäre meine Reaktion mit Sicherheit eine andere gewesen. Denn am 19. September 1990, just an meinem Geburtstag, wurde der Palast der Republik durch die neue Regierung der DDR geschlossen. Es war der Beginn der Liquidierung nicht nur eines sozialistischen Staates, sondern zugleich die Zerstörung einer großen Kultur, die, soweit sie nicht der Vernichtung anheimfiel, größtenteils in Archiven verschwunden ist. Unzählige materielle und ideelle Werte wurden »entsorgt«. Der Palast repräsentierte, was die DDR darstellte, darstellen sollte: Symbol für die Einheit von Politik und Kultur (er beherbergte auch die Volkskammer), von Kunst und Geselligkeit, von Arbeit und Erholung, für lebendige Kommunikation aller, die hier zusammenkamen. Die innenarchitektonische Einmaligkeit ermöglichte die verschiedensten Realisierungen, von Theateraufführungen und internationalen solistischen und orchestralen Darbietungen bis zum Gesellschaftstanz.

Erstaunt war ich über die vorgebliche Begründung für den Abriss – ursprünglich war von Asbestsanierung die Rede –, denn in jener Zeit waren fast alle öffentlichen Gebäude in Ost und West »asbestbelastet«, wie zum Beispiel auch die »schwangere Auster«, die Kongresshalle im Westen der Stadt. Mir war schon damals klar, worum es wirklich ging: Ein solches Gebäude, das nicht nur in seiner architektonischen Vielseitigkeit, sondern gerade in seiner Bedeutung als »Volkshaus« so im kapitalistischen Westen nie hätte entstehen können, musste vernichtet werden. Da wurde in dem schon entkernten Palast eine sogenannte Zwischenlösung angeboten: Auf diese Weise gelang es mir doch noch, bei einer Tanzveranstaltung den Palast zu betreten. Inzwischen war nämlich der »Freundeskreis Palast der Republik« ins Leben gerufen worden. Sein Vorsitzender und Sprecher, Rudolf Denner, organisiert seit nun mehr als 30 Jahren regelmäßig Wanderausstellugen, so auch jetzt die 31. im Rudi-Zentrum Berlin. Das künstliche, nicht künstlerische Schlossprojekt – von der Kuppel mit der unsäglichen Inschrift will ich lieber nicht reden – ist nicht nur architektonisch, sondern auch im Hinblick auf die geplante Ausstellung kolonialer Kunst wahrlich kein Meisterstück.

Eva Ruppert, Bad Homburg

Nie wieder

Zu jW vom 22./23./24.5.: »›Palästinensische Narrative kommen zu kurz‹«

Im Interview mit der Musikerin Lili Sommerfeld steckt tatsächlich »Musik« drin. Es verrät klaren Durchblick und eine humanistische Haltung zum Nahostkonflikt. Sie benennt unmissverständlich die »entscheidende Frage«, nämlich nach der Perspektive für palästinensische Menschen, die »seit vielen Jahrzehnten machtpolitisch und militärisch dominiert werden«. Überzeugend sind auch ihre Antwort zum Antisemitismus und ihre Forderung an die deutsche Politik, die richtigen Lehren aus den Verbrechen der Nazizeit zu ziehen: »Nie wieder darf so etwas irgend jemandem (also nicht nur Juden, wie sie betont) widerfahren!« Das sollten alle im Bundestag vertretenen Parteien in ihre Wahlprogramme aufnehmen und danach handeln!

Andrej Reder, Berlin

Neidischer Verband

Zu jW vom 26.5.: »Schweigen ist Gold«

Die angesprochene Situation ist entstanden aus einem einzigen Grund: Der Turnerbund kann es nicht ertragen, dass ein ostdeutscher Olympiastützpunkt deutschlandweit die besten Bedingungen für die Turnerinnen geschaffen hat und die erfolgreichsten Turnerinnen hervorbringt, dank der Trainerin Gabriele Frehse. Leider hat der Chemnitzer Bürgermeister kein Rückgrat bewiesen, denn der Turnerbund hat gar nicht die Kompetenz, sich in Entscheidungen der Stadt einzumischen, zumal die Vorwürfe nicht bewiesen sind und die Turnerinnen selbst wünschen, dass Frau Frehse sie trainiert. Sie haben sich vehement für ihre Trainerin eingesetzt, erfolglos, ihr Widerspruch gegen die Vorwürfe und ihre Erfahrungen werden ignoriert. Sie passen den Verantwortlichen des Turnerbundes nicht. Für den Turnerbund gibt es nur ein Ziel: Frehse muss weg und der Olympiastützpunkt auch.

Erika Zeun, Cranzahl

Falsche Heilige

Zu jW vom 26.5.: »Decolonize Amalie Dietrich«

»Auch Theorien gehören auf den Prüfstand«, heißt es in dem Artikel. »Im Frühjahr 2016 publizierten die Postcolonial Studies ein ganzes Heft zum Thema ›Decolonizing German Theory‹. Große Geister stehen zur Debatte. Sie reicht von Kant bis Weber und von Hegel bis Arendt. Auch Marx und die Dialektik werden nicht ausgenommen.« Die Geschichte zu dekolonialisieren, erscheint mir sehr wohlfeil für die bürgerlichen Wissenschaftsinstitute, die im gleichen System entstanden sind und munter weiterexistieren, aus dem auch Kolonialismus und Neokolonialismus hervorgegangen sind. Wäre es für diesen Wissenschaftsbetrieb nicht vielleicht sinnvoller, sich zu bemühen, die Ansätze von Karl Marx und Hannah Arendt zu begreifen und, davon ausgehend, die Abschaffung eines Systems in Angriff zu nehmen, das den Kolonialismus der neuen und der alten Art weiterbetreibt und sich lediglich über die moralische Verurteilung historischer Akteure einen Heiligenschein verpassen möchte?

Jürgen Günther, Berlin