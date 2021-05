Ein bisschen Frieden

imago images/KHARBINE-TAPABOR Revolutionär aus Erschöpfung? Soldaten und Arbeiter lauschen Karl Liebknecht (1919)

Der Verfasser des Bandes ist ebenso interessant wie dessen Inhalt: 1967 legte Gilbert Badia sein spannendes und reich dokumentiertes Buch über den Spartakismus vor. In Frankreich ist es eines der sehr wenigen zum Thema geblieben und gerade neu aufgelegt worden. Mit »Le Spartakisme« stellt sich ein der Kommunistischen Partei Frankreichs (KPF) verbundener Mann der Frage, wie es möglich ist, den Bedürfnissen und der Spontaneität der Masse zu folgen und sie zugleich zu organisieren und zu leiten. Er stellt diese Frage auch im eigenen Interesse.

1916 geboren, trat Badia 1940 in die Partei ein. Gerade war er dabei, seine Deutschkennntnisse zu vervollkommnen. Wie der Schriftsteller Jacques Decour vor ihm stieß er ins Herz der Finsternis vor: »Ich wollte eine Rede von Goebbels anhören. Der Saal war rappelvoll. Am Ende jeder seiner Ausfälle sprang die Menge auf und brüllte ›Sieg Heil!‹ Ich erhob mich wie meine Nachbarn, aber selbstverständlich brüllte ich nichts. Als nach der Rede der lange Applaus verklungen war, trat ein Polizist auf mich zu und wollte wissen, warum ich nicht wie die andern geschrien habe. Ich erwiderte, dass ich Franzose und dieser Gruß in Frankreich unbekannt sei. Der Polizist bat mich, ihm zu folgen …«

Danach kamen Résistance, Lagerhaft, Flucht, schließlich Arbeit in der Redaktion der Parteizeitung Ce soir, wo er sich aber nicht lange halten konnte. Kommunist bis an sein Lebensende (2004), behielt er seinen eigenen Kopf. Badia habe sie mit seinen Themen gern »ein wenig geärgert«, erinnert sich noch heute ein KPF-Funktionär im Gespräch mit dem Historiker Nicolas Offenstadt. Offenstadt, der zuletzt mit Spurensuchen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR hervorgetreten ist, hat zu Badias Band ein plastisches Porträt des Mannes beigesteuert. Besonderes Augenmerk legt er auf dessen Kontakte in den sozialistischen deutschen Staat.

Badia schrieb, zusammen mit Pierre Lefranc, 1963 das Buch »Un pays méconnu« (Ein verkanntes Land) über die DDR und gab ab 1973 sogar eine eigene Zeitschrift über sie heraus, Connaissance de la RDA. Ungetrübt blieb auch dieses Verhältnis nicht. Sein Interesse an Rudolf Bahro oder an Volker Braun, den er übersetzt hat, wurde nicht gern gesehen. Und doch kam es 1989 zu der seltsamen Situation, dass »ich, der Ausländer, versuchte, meine Freundinnen und Freunde in der DDR davon zu überzeugen, ihr Leben sei erträglich. Ich musste sie an die gesellschaftlichen Vorzüge erinnern, die sie genossen.«

Badias Buch spiegelt seine eigenen Kämpfe. Beispielsweise war es im Rückblick ein schwerer Fehler, dass Karl Liebknecht, Zentralfigur des Spartakismus und der Kriegsgegner, am 4. August 1914 mit der SPD für die Kriegskredite gestimmt hat. Aber, schreibt Badia, »einen Teil ihrer Stärke zog die SPD aus ihrer Geschlossenheit«. Diese Geschlossenheit aufzubrechen, musste ebenso überlegt sein wie die Trennung von der USPD. Von ihr wusste der Spartakist Leo Jogiches von Anfang an, sie werde die Partei der wohlfeilen Phrasen und der halbherzigen Aktionen sein, doch verfügte sie über Mittel und Möglichkeiten, die die Spartakisten mit ihren politischen Streiks erst mühsam erwerben mussten.

Für Badia, den erfahrenen Praktiker, ist Politik keine rein ideologisch-moralische Angelegenheit, sondern ein schwieriges Manöver. Sie wird von Widersprüchen, nicht von Harmonie bestimmt. Besonders eindrücklich zeigt sich das in seiner Schilderung des Revolutionsjahrs. Im Januar 1918 waren über eine Million Arbeiterinnen und Arbeiter in den Ausstand getreten. Ein idealistischer Historiker wird in diesem Streik einen Vorboten der Novemberrevolution sehen, nicht so Badia, der vielmehr fragt, weshalb die Streikenden nicht gleich den Aufstand wagten.

Dafür ermittelt er fünf Gründe: Die von der Militärmonarchie ausgeübte Repression war weiterhin heftig; die Linke hatte sich zersplittert; der Raubfrieden von Brest-Litowsk führte die Macht des deutschen Imperialismus vor Augen; die Presse überschlug sich mit Berichten über das Chaos im revolutionären Russland (Vorwärts etwa stellte die Bolschewiken und die Spartakisten als ruchlose Putschisten hin). Und letzte militärische Siege des Deutschen Reiches schienen zu bedeuten, dass der Krieg längst nicht vorüber war.

Auch die Rolle der SPD, die Gehorsam predigte und auf Macht spekulierte, setzt Badia ins rechte trübe Licht. Dagegen bedient er nirgendwo das psychologische Argument, dass die Deutschen, wie Max Raphael einmal klagte, ein »Sklavenvolk« seien. Er dichtet den deutschen Proletariern aber auch nicht mehr Klassenbewusstsein an, als sie besitzen. »Nein, das, was den Lauf der Dinge beschleunigt und in Deutschland eine revolutionäre Situation hergestellt hat, war, dass den Oberbefehlshabern das Geständnis entschlüpfte, der Krieg sei verloren.« Nicht Kommunismus, Krieg trieb die Aufständischen. »Der Wille zum Frieden, zum sofortigem Frieden überdeckte alles. Er ließ in den letzten Oktobertagen den Wunsch aufkommen, sich des Kaisers zu entledigen.« Das hieß auch, dass die Arbeiter- und Soldatenräte, denen die Spartakisten »alle Macht« zudachten, in ihrer Mehrzahl mit ein bisschen Frieden und ein paar Reformen hätten besänftigt werden können. Rosa Luxemburg wusste früh, dass jahrelang gedrillte Soldaten, nur weil sie erschöpft sind, nicht über Nacht zu überzeugten Sozialisten werden.

Die Spartakisten waren eine großstädtische, junge, noch kleine, aber durchaus schlagkräftige und keineswegs isolierte Formation. Ihre Konflikte, ob mit der SPD oder den Bremer Linken um Johann Knief, analysiert Gilbert Badia mit viel Sinn für Zwischentöne. Er will uns weder eine heldenhafte noch eine tragische Geschichte erzählen. Er will uns damit überraschen, was in der Wirklichkeit steckt, wenn wir es nur wagen, zweimal hinzuschauen.