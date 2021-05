Impfstoffe in armen Ländern dringend benötigt

Christophe Gateau/dpa Die Coronakrise hat einmal mehr gezeigt, wie solidarisch die reichen westlichen Industriestaaten sind – nämlich gar nicht

Die Kampagne »Zero Covid« mahnte am Freitag nach dem Impfgipfel in Berlin, die weltweite Versorgung mit mRNA-Impfstoffen sicherzustellen:

(…) Die Kampagne »Zero Covid« fordert die Bundesregierung dazu auf, alles daranzusetzen, dass in Zusammenarbeit mit den USA und durch gebündelten Transfer der mRNA-Impfstofftechnologien von Biontech und Curevac auch in Schwellenländern ein Produktionsplan umgesetzt werden kann. (…) »Wir müssen den Zugang zu Impfstoffen ausweiten, auf geistige Eigentumsrechte verzichten und Technologietransfer unterstützen«, forderte bereits am Montag Prof. Richard Horton, Chefherausgeber der renommierten Fachzeitschrift The Lancet, auf einer Podiumsdiskussion der »Zero Covid Alliance«: »Auch in den am weitesten durchgeimpften Ländern ist die Pandemie nicht vorbei, und wir müssen extrem aufpassen.«

»Den mRNA-Impfstoffen kommt eine Schlüsselrolle für die Beendigung der Pandemie zu. Denn sie sind hochwirksam, nebenwirkungsarm und schnell an Mutationen anpassbar«, erklärt Jonathan Schmidt-Dominé von der Kampagne »Zero Covid«. »Dennoch werden von Moderna und Biontech in diesem Jahr nur circa 3,4 Milliarden Dosen produziert, vor allem für reiche Länder, die womöglich bald schon wieder Auffrischungen benötigen. Während in Deutschland Astra-Zeneca nur für über 60jährige empfohlen wird, steht den ärmsten Ländern fast kein anderer Impfstoff zur Verfügung.« (…)

Anlässlich eines Berichts auf hessenschau.de mit dem Titel »Polizei soll Hilfesuchende beschimpft und Bewaffneten ignoriert haben« erklärte am Freitag Saadet Sönmez, migrations- und integrationspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag:

Wenn die Polizei Opfern von Bedrohungen nicht hilft, sondern sie abweist, ignoriert und ihnen sogar mit Gewalt droht, ist das Staatsversagen. Der aktuelle Fall aus Hanau ist kein Einzelfall – immer wieder berichteten insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund davon, das Vertrauen in die Polizei verloren zu haben, weil sie von ihr keine Hilfe erfahren würden, sondern sich von ihr eher durch Erfahrungen mit rassistischen Polizeikontrollen und ungerechtfertigter Gewalt bedroht fühlen würden. Ausgerechnet in Hanau – der Stadt des rassistischen Terroranschlags vom 19. Februar 2020 – hat die Polizei offenbar erneut eine Bedrohung durch einen bewaffneten Mann nicht ernst genommen und Opfer kriminalisiert. (…)

Die International Federation of Resistance Fighters – Association of Anti-Fascists (FIR) teilte zum Gedenken an George Floyd, der vor einem Jahr Opfer rassistischer Polizeigewalt geworden war, mit:

(…) Auch in verschiedenen Ländern Europas sind rassistische Gewalttaten zu verzeichnen. Das prominenteste Opfer war vor wenigen Tagen Sasha Johnson, eine britische Aktivistin der Black-Lives-Matter-Bewegung. Sie wurde bei einem bewaffneten Überfall auf eine Veranstaltung der antirassistischen Partei »Taking the Initiative« in Southwark in den Kopf geschossen. Zu Recht verstanden die verschiedenen antirassistischen Gruppen in Großbritannien diesen Mordanschlag als Angriff auf alle Antirassisten. Aber auch in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und anderen europäischen Ländern gab es im vergangenen Jahr eine zunehmende Zahl rassistischer Gewalttaten, die sich gegen Menschen aus dem arabischen und asiatischen Raum, gegen Roma oder andere gesellschaftliche Minderheiten richteten. (…)