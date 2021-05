Delegation aus Ägypten in Gaza eingetroffen

Gaza. Eine Woche nach dem Inkrafttreten bemüht sich Ägypten um eine Stabilisierung der Waffenruhe zwischen Israel und der im Gazastreifen regierenden Hamas. Wie palästinensische Vertreter am Übergang Beit Hanun mitteilten, traf eine Delegation ägyptischer Geheimdienstmitarbeiter am Freitag in Gaza ein, unter anderem um Pläne zum Wiederaufbau zu besprechen. (dpa/jW)