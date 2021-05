Kanada bittet um Entschuldigung

Ottawa. Kanada hat sich offiziell für die Internierung von Kanadiern italienischer Herkunft im Zweiten Weltkrieg entschuldigt. In einer Rede vor dem Unterhaus entschuldigte sich Premierminister Justin Trudeau am Freitag bei 600 Menschen, die 1940 in kanadischen Lagern interniert worden waren. Zugleich bat er um Verzeihung für das Leid, das Angehörigen der italienischstämmigen Gemeinde widerfahren war, weil Kanada rund 31.000 Menschen italienischer Herkunft zu »feindlichen Ausländern« erklärt hatte. (AFP/jW)