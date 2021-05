Angst zu Hause

imago images/photothek Verstecken vor den Eltern: Kinder sind ihren Peinigern in der Pandemie häufiger ausgeliefert

Die Entwicklung ist erschreckend: Im vergangenen Jahr nahm die Gewalt gegen Kinder in Deutschland dramatisch zu. Mehr Kinder kamen gewaltsam zu Tode, die Zahl der Missbrauchsfälle stieg deutlich an, noch verheerender war der Anstieg bei der Kinderpornographie.

Am Mittwoch stellten Johannes-Wilhelm Röring, Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung, und Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), die neue Kriminalstatistik zur Gewalt gegen Kinder vor. »Hier ist ein Kippunkt erreicht«, warnte Röring, es müsse verhindert werden, dass das System kollabiere. Dabei warnte er vor Engpässen bei der Polizei, die Ermittlungen ausbremsen könnten. »Prävention, Fahndungsdruck, härtere Strafen«, forderte nun auch Uwe Kamps, Sprecher des Deutschen Kinderhilfswerkes (DKHW), am Donnerstag gegenüber junge Welt.

Im Jahr 2020 kamen 152 Kinder gewaltsam zu Tode, drei Viertel von ihnen erreichten nicht das sechste Lebensjahr. Das sind 40 mehr als im Vorjahr. In 134 Fällen erfolgte ein Tötungsversuch. Die Zahl der Kindesmisshandlungen stieg um zehn Prozent auf 4.918 Fälle, beim Kindesmissbrauch stieg sie um 6,8 Prozent auf über 14.500 Fälle. Um mehr als 50 Prozent wuchs die Zahl der erfassten Fälle von Kinderpornographie und stieg damit auf 18.761.

Hohe Dunkelziffer

Nicht alle diese Taten ereigneten sich tatsächlich im letzten Jahr, erläuterte Münch. Die Statistik erfasse die Fälle zu einem Zeitpunkt, an dem die Polizei ihre Bearbeitung abschließt. Mehr als ein Viertel der erfassten Straftaten geschahen nicht 2020, sondern davor. Dennoch gibt es keinen Grund zur Entwarnung: Der Anteil der Straftaten, von denen die Polizei keine Kenntnis erhält, sei um ein Vielfaches größer, hieß es am Mittwoch in Berlin. Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland pro Schulklasse ein bis zwei Schüler sexueller Gewalt ausgesetzt seien oder gewesen seien.

BKA-Chef Münch wollte sich aber nicht festlegen, ob es tatsächlich eine wachsende Zahl von Straftaten gibt oder ob die Ermittlungen nur erfolgreicher verliefen. Diese Frage sei »extrem schwer zu beantworten«. Es sei aber anzunehmen, dass die Coronapandemie eine Zunahme von Gewalt befördert habe.

Das Bild sei ambivalent, sagte dazu auch Uwe Kamps. Seit Beginn der Pandemie habe es die Befürchtung gegeben, dass Kinder zu Hause zunehmender Gewalt ausgesetzt seien. So hätten tatsächlich die Anrufe bei der vom Bundesfamilienministerium initiierten Kinderschutzhotline stark zugenommen. Gleichzeitig berichteten Gewaltschutzambulanzen, dass es einen großen Ansturm nicht gegeben habe, wobei aber die Fälle in den Ambulanzen zunehmend schwerer gewesen seien.

Fehlende Kontrollinstanzen

»Insgesamt ist davon auszugehen, dass aufgrund der erhöhten Konflikt- und Stresssituationen in den Familien die Gewalt gegen Kinder zugenommen hat, aufgrund fehlender Kontrollinstanzen wie Erziehern und Lehrerinnen, oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe die ohnehin schon hohe Dunkelziffer weiter gestiegen ist«, sagte Kamps.

Bestätigt wird dieser Befund auch vom Deutschen Kinderschutzbund (DKSB). Heinz Hilgers, Präsident des Verbandes, sagte gegenüber dpa: In der Pandemie hätten viele Familien unter hohem Stress auf engem Raum zusammengelebt. »Die gestiegene Belastung vieler Eltern durch Homeschooling und Homeoffice bei oft mangelnder technischer Ausstattung haben den Stress verschärft.« Auf jW-Anfrage erklärte DKSB-Sprecherin Paula Faul am Freitag, die Pandemie habe Stress und Verzweiflung in den Familien verschärft – und die seien wiederum Faktoren, die zu Gewalt führen könnten. Etablierte Strukturen für die Prävention seien »aber in der Pandemie nicht zum Tragen« gekommen.

Man könne Gewalttaten gegen Kinder nicht komplett verhindern; aber man könne dafür sorgen, dass sie besser aufgeklärt würden. Dafür solle die »Zahl der Ermittlerinnen und Ermittler bei Polizei und Staatsanwaltschaft im Bereich des Kinderschutzes« in großem Umfang aufgestockt werden, sagte Kamps. Denn der Schutz von Kindern, insbesondere vor sexueller Gewalt, erfordere »kompromisslose Aufklärung und Strafverfolgung«. Daneben brauche es eine finanziell abgesicherte und funktionierende Kinder- und Jugendhilfe, die in der Prävention tätig sein müsse und als Vertrauensinstitution für Kinder und Jugendliche fungiere.

Dem stimmte auch der DKSB zu. Der Verband fordert, dass überall Präventionsnetzwerke Standard werden. »Wir brauchen in der Fläche mehr Fortbildungen von Fachkräften, dass diese Missbrauch und Misshandlungen besser erkennen können«, sagte Faul. Auch die Mitarbeiter in den Jugendämtern müssten mehr qualifiziert werden.

Beide Kinderschutzorganisationen setzen sich dafür ein, dass dort, wo es möglich ist, Kinder wieder im Regelunterricht beschult werden. Wo kein flächendeckender Regelbetrieb in Kitas und Schulen möglich ist, »muss es für alle Kinder in belasteten sozialen Situationen einen uneingeschränkten Zugang zur Notbetreuung geben«, so Kamps. Lehrkräfte und Erzieher müssten »jetzt doppelt genau hinschauen, um dem Kinderschutz gerecht zu werden«.