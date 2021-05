Innenansichten einer Blase

Ina Fassbender/REUTERS Der große Crash rückt näher. Spekulanten quetschen den letzten Cent aus dem Immobilienmarkt (Sprengung eines Dortmunder Versicherungsgebäudes, 2008)

Der Boom am Berliner Immobilienmarkt ist ein Produkt der Finanzkrise: Seit 2009 flutet die EZB den Euro-Raum mit billigem Geld, indem sie die Leitzinsen von über vier auf null Prozent gesenkt hat und Anleihen öffentlicher und privater Schuldner aufkauft. Mit 7,5 Billionen Euro sucht derzeit mehr als dreimal soviel liquides Kapital wie im Januar 2009 nach Anlagemöglichkeiten, berichtete die EZB in ihrem Jahresabschluss 2020. Da ein Dach über dem Kopf ein menschliches Grundbedürfnis ist, versprechen Investitionen in Betongold auch bei anhaltenden Niedrigzinsen sichere Profite. Das Volumen der jährlich vergebenen Baukredite in Deutschland hat sich laut Angaben der Bundesbank seit 2011 von rund 97 auf mehr als 121 Milliarden Euro vergrößert.

Monopol entsteht

In dieser Situation ist es symptomatisch, dass ein neues Monopol entsteht. Für rund 18 Milliarden Euro will Vonovia die Deutsche Wohnen übernehmen. Durch die Fusion soll bis Ende August ein Megakonzern mit einem Wert von 45 Milliarden Euro geschmiedet werden. Im Rahmen des Zusammenschlusses bietet der Immobiliengigant den Wohnungsanbietern der öffentlichen Hand 20.000 Wohnungen zum Kauf an. Zusätzlich will er die Erhöhung der Mieten auf ein Prozent pro Jahr begrenzen und Familien Vierzimmerwohnungen für zehn Prozent unter der durchschnittlichen Neuvermietungsmiete anbieten. Die Modernisierungsumlage soll auf zwei Euro pro Quadratmeter begrenzt werden. »Das Marktumfeld ist für Deutsche Wohnen und Vonovia immer ähnlicher geworden«, sagte Michael Zahn, Geschäftsführer der Deutschen Wohnen in einer Pressemitteilung am Montag.

Doch vor allem wird es enger auf dem Berliner Wohnungsmarkt: So kam das Wirtschaftsforschungsinstitut Empirica im April aufgrund dreier Kriterien zu dem Schluss, dass sich in Berlin eine Preisblase bildet. Erstens stiegen die Kaufpreise von Eigentumswohnungen schneller als die Jahresmieten, zweitens seien nennenswerte Preissteigerungen mit den örtlichen Einkommen nicht mehr zu realisieren. Einzig die geringe Fertigungsrate neuer Einheiten verhindere ein Überhitzen des Marktes. Doch auch die habe sich von 2005 bis 2019 mehr als vervierfacht. Mit anderen Worten: Die Mieten rennen den Einkommen davon und die Kaufpreise den Mieten. In der Folge könne es durch stark überbewertete Immobilien zu Fehlinvestitionen kommen, im schlimmsten Falle drohten Leerstände, die Vernichtung des investierten Kapitals und eventuell eine Bankenkrise, da Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden könnten. Auch die Deutsche Bank korrigierte ihre Prognosen in ihrem »Ausblick auf den deutschen Wohnungsmarkt« unlängst nach unten: Demnach hätten Immobilienunternehmen bis 2019 mit jährlich zweistelligen Zuwachsraten in Berlin investiert. Seither seien es allerdings nur noch sechs Prozent gewesen. Im März dieses Jahres schließlich sagten die Analytiker einen Preisabsturz für 2024 voraus.

Konzerne kassieren

In der Hauptstadt gibt es rund 1,6 Millionen Wohnungen. Der Löwenanteil – rund 1,08 Millionen Einheiten – gehört privaten Eigentümern. Für knapp 20 Prozent sind städtische Anbieter, für gut zehn Prozent Genossenschaften verantwortlich. Allein in Berlin würden dem neuen Megakonzern rund 160.000 Wohnungen, rund zehn Prozent des Bestandes gehören. Mit dem Zusammenschluss schalten die Unternehmen ihre jeweils stärkste Konkurrenz aus.

Wurden am Berliner Immobilienmarkt im Jahr 2012 noch Geschäfte im Gesamtwert von rund 12,4 Milliarden Euro abgeschlossen, waren es 2020 bereits 21,7 Milliarden. Der Wert der großen Immobilienkonzerne zog mit: So legte die Aktie der Deutsche Wohnen von rund 26 Euro im Jahr 2016 auf zwischenzeitlich mehr als 45 Euro zu. Vonovia konnte seitdem Zuwächse von rund 30 Euro auf bis zu 60 Euro vorweisen.