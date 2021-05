Thomas Frey/imago Die sogenannte 50-plus-eins-Regel gilt als Schutz vor unkontrollierbarer Übernahme von Fußballklubs durch Investoren. Protestbanner von Fans des VfB Stuttgart (11.2.2018)

Eine weitere Geistersaison ist zu Ende – und was passiert? Es wird wieder gejammert. Aber nicht von den Fans, die haben auch diese Saison souverän überstanden.

Statt dessen beschweren sich die Verantwortlichen der Vereine über Einnahmeverluste, schwadronieren über die Notwendigkeit von weiteren Investoren in ihren Spielbetriebsgesellschaften. Vom Fachblatt Kicker lässt sich der Bremer Finanzchef Klaus Filbry ablichten. Er ist dort allen Ernstes der Meinung, dass man über »50+1« diskutieren müsse, um angeblich neue Investoren gewinnen zu können. Die Vorgabe besagt im wesentlichen, dass Vereine immer die Mehrheit an den Kapitalgesellschaften halten müssen, in die sie ihre Profimannschaften ausgliedern.

Nein, Herr Filbry, wir Fans diskutieren nicht über »50+1«. Weder jetzt noch irgendwann. Überhaupt: Wo waren Sie in den letzten Monaten? Kennen Sie die Initiative »Zukunft Profifußball«? Ist das die von der Deutschen Fußballiga (DFL) vielbeschworene Demut?

Es ist kaum zu fassen, dass ein Vertreter eines DFL-Vereins wenige Zeit nach dem desaströsen Zusammenbruch der geplanten Super League wieder an den Urfesten der Mitgliederbeteiligung rütteln will. Gerade so, als hätte es keine europaweiten Fanproteste gegeben. Jeder mit offenen Augen und Ohren konnte weder übersehen noch überhören, wie sehr uns beispielsweise die Fans auf der Insel um »50+1« beneiden.

Aber wir können nicht nur Herrn Filbry, sondern auch allen anderen, die in seinem Windschatten mitradeln wollen, helfen. Studieren Sie doch einfach die Unterlagen der neuen europaweiten Faninitiative »Reclaim the Game«. Darin haben Fans aus ganz Europa Forderungen an den Profifußball formuliert. Es wäre angebracht, dass Vereinsvertreter wie Filbry diese verinnerlichen und mit Fans und Kollegen in die Diskussion gehen.

Und wenn Herr Filbry dann noch Nachholbedarf hat, helfen die zahlreichen Faninitiativen aus der Bremer Hansestadt, aber auch aus dem Rest der Republik gerne weiter.

»Sport frei!« vom Fananwalt.