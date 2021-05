Aufklärung gefordert

Thaier Al-Sudani/REUTERS

In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Dienstag Tausende Menschen unter dem Motto »Wer hat mich getötet?« auf die Straße gegangen, um von der Regierung Aufklärung über mehrere Morde an Aktivisten zu fordern. Wie unter anderem der TV-Sender Al-Dschasira berichtete, trugen viele der Demonstranten auf dem zentralen Tahrir-Platz Porträts von Getöteten mit sich. Später eskalierte die Situation, laut nationaler Menschenrechtskommission kamen zwei Demonstranten ums Leben.

Anfang Mai war der Aktivist Ihab Al-Wasni in der Stadt Kerbela erschossen worden. Er gehörte zu den führenden Vertretern der irakischen Protestbewegung, die seit Oktober 2019 grundlegende Reformen im Land fordert. Nach Angaben der irakischen Menschenrechtskommission wurden seitdem fast 600 Demonstranten und Aktivisten getötet. Regierungskritiker klagen, die Verantwortlichen würden nie zur Rechenschaft gezogen. (dpa/AFP/jW)